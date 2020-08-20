東莞台博會轉型 主打3C產業

2020第十一屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。組委會表示，本屆台博會在保留原有台灣特色外，將重點呈現5G、物聯網、智慧生活、電子數碼全產業鏈態，並設立海峽兩岸電子產業合作專區，助力台商開拓新商機。

中新社報導，東莞台灣名品博覽會自2010年創辦以來，已成功舉辦10屆，累計超過264萬人次入場觀展、採購，累計達成意向成交約251億元人民幣，幫助台商提升品牌知名度，拓展內銷，深化莞台經貿合作、服務台資企業轉型升級，在兩岸具有較高知名度和影響力。

本屆東莞台博會以「高端專題+智慧生活」為規畫理念，設置海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色文化專區、採購商對接營銷專區三大展區。其中海峽兩岸電子產業合作專區將設5G雲端物聯網主題館、智慧生活暨大健康主題館、人工智能與物聯網館、電子競技遊戲館、智慧城鄉應用館、電子零組件及配件館六大專業館，助力台資企業轉型升級。

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅表示，本屆東莞台博會展會類型由消費展轉型為專業展，參展企業以東莞台資企業優勢產業電子電器數碼3C產業為主打。展會形式也從實體展轉變為線上線下雙渠道開展，將通過組建線上商城、設立網紅直播帶貨專區等方式，為參展商提供線上線下的銷售渠道。

據東莞市台商投資企業協會常務副會長陳宏欽表示，本屆東莞台博會共設800個展位，其中70%為電子電器3C數碼產業，將重點邀約該產業台資龍頭企業參展，高端專題集中呈現5G、物聯網、智慧生活、電子數碼全產業鏈態，打造一場走進科技、走向未來的智能之旅。