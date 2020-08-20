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滬進出口連2紅 上月增1.3%
據上海海關19日發布的統計數據，今年7月份，上海市實現進出口2992.9億元（人民幣，下同），同比增長1.3%。這是繼6月份上海市進出口實現同比增長4.9%後，連續第二個月保持增長。
中新社報導，累計來看，今年前7個月，上海市實現進出口總值1.88兆元，同比（與上一年同期相比）下降0.4%。歐盟、美國和東協國家為今年以來上海市前三大貿易夥伴。
1至7月，上海市對歐盟進出口3583.8億元，同比下降3.7%，占同期上海市進出口總值的19.1%；對美國進出口2687.5億元，同比增長4.8%，占14.3%；對東協國家進出口2567.7億元，同比增長1.4%，占13.7%。
據統計，機電產品為今年1至7月上海市最大宗出口商品，占出口總值近七成。同期，勞動密集型產品、汽車、醫藥材及藥品出口均保持增長。
進口方面，高新技術產品進口比重提升。1至7月，上海市進口高新技術產品同比增長9.9%，占同期上海市進口總值的三成以上，比重提升超過3個百分點。同期，美容化妝品及洗護用品、肉類的進口額同比大幅增長。
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