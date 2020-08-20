上海友邦人壽 陸首家外資獨資

友邦人壽保險有限公司（友邦人壽）18日在上海正式成立，上海市副市長吳清與友邦人壽執行董事及總經理張曉宇共同為全新的友邦人壽揭牌。這是中國大陸首家獲得批覆的外資獨資人身保險公司。

中新社報導，根據中國監管部門批覆，友邦保險上海分公司改建為友邦人壽。作為首家外資獨資人身保險公司，友邦人壽的成立標誌著中國大陸金融業新一輪對外開放迎來又一個標誌性時刻。

友邦保險與上海淵源頗深。1919年，友邦創始人史帶從上海起步開啟了他的保險事業。1992年，友邦作為首家外資保險公司重返中國大陸市場，是大陸改革開放後最早獲得保險業務營業執照的中國非本土保險機構之一。

友邦保險集團獨立非執行主席謝仕榮稱，有賴於中國大陸40餘年來的改革開放，友邦保險在中國大陸的業務得以蓬勃發展，「我們很高興看到中國進一步開放金融服務業，榮幸地成為首家獲批的外資獨資人身保險公司，友邦人壽落戶業務源起之地，將努力再創高峰。」

據張曉宇透露，友邦人壽成立以後，業務範圍有望拓展至中國大陸更多的區域，業務內容與模式也將擁有更多可能。

吳清表示，友邦人壽的成立既是友邦開啟新百年的一個里程碑，也是中國大陸金融業對開外放的一個里程碑。未來，上海將把握深化金融開放的機遇，為包括友邦在內的中外金融機構創造更優的營商環境。