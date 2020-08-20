吉林梅河口 全球最大松子集散地

位於吉林長白山麓的梅河口市，是一個僅有70萬人口的小城市，每年收購來自世界各地的松子，是「全球最大的松子加工集散地」，占全球松子產量的三分之二。一顆顆松子，以前掉在地上沒人撿，現經梅河口加工後，外銷世界40多國。

一顆松子在野生松樹上要經過至少30年才結成塔，松塔剛採摘下來時青翠欲滴，一層層綠色的「鱗片」裏包裹著一顆顆新鮮、帶著潮氣的生松子。一顆松塔一般可以剝出6、70個松子。松子被剝出後經過近一個月的晾曬才能進入加工車間。在加工過程中，10斤松塔只能產出1斤松子，4斤松子才能加工出1斤松子仁。

冠林土特產公司總經理劉士坤表示，第一道工序就是篩選，把松子顆粒分成等級，然後分別上到不同型號的破殼機進行破殼加工。第一道工序就是烘乾、脫皮，松子脫皮是一道很重要的一個工序，如果工作進行得好呢，加工成品，就能完美地把這個松子呈現給消費者。其次才是分類和包裝。

經營松子20年的劉士坤表示，現在，梅河口有100多家松子加工廠，收購自俄羅斯、蒙古、巴基斯坦等地，大陸則有東北、四川、雲南等地，其中俄羅斯占了5成以上，收購量每年增加，已形成完整的供產銷體系及產業鏈。

劉士坤表示，今年遇到疫情，全球的松子出售價格不好，影響了業者和採松者的收益。

梅河口市官員坦言，該市並不是松子的盛產地，但梅河口人像螞蟻搬家一樣「敲開」國內外市場的大門，將松子彙聚於此。每年的9月到次年1月，是松子加工的旺季，100多家加工廠都全線生產。

劉士坤表示，生產線上的工人都是附近村莊內的村民，每人每天工資150元人民幣，這為許多農村家庭帶來可觀的收益。

在冠林生產線上，只見作業工人飛快地在一堆松子中快速分類，把不合格、霉變、粒小、未完全脫殻的松子分撿在六個不同的不銹鋼碗中，完好的松子，才進入包裝生產線。

劉士坤表示，梅河口之所以叫松子集散地，因為全世界堅果集中到梅河口來，老外要買5個品種，他到梅河口都能買到。

他指出，梅河口市年可加工各類果仁40萬噸，既是全世界最大加工生產地，「梅河口價」也成了影響世界果仁價格的「風向標」。

目前，消費升級和市場需求加大的前提下，松子除了零食產業外，還增加榨油等工藝。梅河口旺季時超過3萬人從事松子加工產業。松子產業已成這個縣級市的支柱產業之一。