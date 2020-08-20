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港交所上半年獲利 創高
港交所昨（19）日發布上半年財報，營收港幣87.82億元，獲利港幣52.33億元，雙雙創半年度新高。港交所行政總裁李小加稱，現貨市場成交增長，滬深港通成交額續創新高。下半年還將乘勝追擊，螞蟻金服、字節跳動來港上市只是時間問題，農夫山泉9月就將掛牌上市。
澎湃新聞報導，港交所財報顯示，上半年營收港幣87.82億元，年增2%。其中，交易及結算費增加，帶動主要業務營收較去年同期升13%。此外，滬深港通收入及其他收益達港幣7.43億元的半年度新高，年升46%。
上半年獲利港幣52.33億元，年升1%。營收、獲利雙數據均創半年度新高。
李小加表示，港交所今年上半年開局良好，儘管宏觀經濟動盪不定，港交所營業收入及溢利仍然同創半年度新高。
現貨市場成交增長，滬深港通成交額續創新高，新股上市絡繹不絕，包括多檔赴港第二上市的大型股，抵銷由於投資組合估值波動帶來的投資收益下滑影響。
上證網報導，市場傳出螞蟻金服、字節跳動將赴港上市，李小加表示，他無法具體評論螞蟻金服或字節跳動，但最後都會來港上市，只是時間的問題。港股市場在IPO數量、交易活躍度大幅增加，整個生態都變化。隨著中概股回歸，目前新經濟公司已經重新編制成新的指數，被稱為「港版那斯達克」。
此外，大陸飲用水品牌農夫山泉將於9月4日在港掛牌。
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