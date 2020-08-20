東莞台博會 設電子合作專區

邁入第11年的東莞台灣名品博覽會，10月29日至11月1日將在廣東東莞舉行，展期四天。有別往年台博會，今年不限東莞的台商台企，而是集結粵港澳大灣區乃至全大陸台資企業共同參展，展會以「聚力大灣區，開拓新商機」為主題，幫助台商開拓新商機。

東莞台灣名品博覽會由東莞市人民政府主辦，東莞市台商協會和台灣區電機電子工業同業公會協辦。參展的台商、台企約400家，而中外採購商將逾上萬家，預計吸引16萬人次參展。

中國科技網報導，今年台博會在保留原有台灣特色外，重點呈現5G、物聯網、智慧生活、電子數碼全產業鏈態，並設立海峽兩岸電子產業合作專區，邀約專業採購商與參展企業一對一商貿洽談對接，打造專業的供需平台。

中新社報導，東莞台博會設置海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色文化專區、採購商對接行銷專區三大展區。

東莞台協副會長陳宏欽表示，東莞台博會共設800個台商展位，其中70%為3C數碼產業，將重點邀約該產業台資龍頭企業參展。