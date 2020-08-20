手機ODM一哥 切入晶圓製造

大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，昨（19）日正式簽約落戶上海自貿區的臨港新片區，總投資人民幣120億元（新台幣519.6億元），是大陸首座12吋車規級功率半導體自動化晶圓製造中心專案，預計投產後年產能達36萬片。

截至昨天A股收盤，聞泰科技跌幅2.93%，報人民幣132.87元，市值為人民幣1654.2億元。

今年7月，聞泰科技以人民幣338億元，完成對全球知名的半導體IDM、安世半導體（Nexperia）的收購，這也是大陸有史以來最大的半導體收購案。聞泰科技也成A股最大半導體上市公司。

聞泰科技跨境併購的安世半導體總部位於荷蘭奈梅亨，晶圓製造工廠在德國漢堡和英國曼徹斯特，封裝測試工廠位於大陸東莞、菲律賓卡布堯和馬來西亞芙蓉，客戶超過2.5萬個，產品種類超過1.5萬種，每年新增800多種新產品，絕大多數為車規級產品。

聞泰科技也因此接手安世半導體已經切入的全球汽車、通信、計算機、消費電子等應用領域供應鏈。客戶包括博世、比亞迪、大陸、德爾福、電裝等；工業與動力領域客戶包括艾默生、思科、台達、施耐德等；移動及可穿戴設備領域客戶包括蘋果、谷歌、樂活(Fitbit)、華為、三星、小米等；消費領域客戶包括亞馬遜、大疆、戴森、LG等；計算機領域客戶包括華碩、戴爾、惠普等。

成立於2006年的聞泰科技，原先是從事房地產開發與經營，後來剝離房地產業務，投入通訊和半導體兩大業務板塊，主要客戶包括華為、小米、聯想等，根據2019年財報顯示，主業為通信、半導體、其他，占營收比率分別為5.69%、3.83%、0.3%。

新華社報導，聞天下董事長、聞泰科技董事長張學政表示，聞泰科技將加速擴展在大陸設立新的半導體研發中心、晶圓廠和封測廠，尤其在在半導體分立器件，特別是車規級功率器件領域的研發、晶圓、封測項目在大陸的產業落地。

澎湃新聞報導，半導體分為積體電路（IC）和分立器件兩大類，其中分立器件領先廠家基本都是IDM（垂直整合）模式，有自己的晶片設計、晶圓和封測，國外以TI（德州儀器）、英飛凌、意法半導體為代表。