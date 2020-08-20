金山軟件大搶微軟地盤

「中美博弈加劇，金山軟件成為最大受益者。」金山軟件執行董事兼首席財務官吳育強表示，今年上半年金山軟件轉虧為盈，賺逾人民幣91億元，由於主要競爭對手微軟（Microsoft）在中美貿易摩擦下，業務明顯收縮，金山軟件預估，下半年增長將會非常強勁。

金山軟件旗下擁有四家子公司：獵豹移動、金山辦公、西山居、金山雲。小米集團董事長兼CEO雷軍，當年第一次創業就是成立金山軟件，目前也是金山集團董事長。而WPS Office、金山毒霸等金山軟件的辦公軟體和文書處理系統，都是包括台灣在內的華文區普遍應用的作業軟體。

因上半年財報優於預期，昨（19）日股價大漲，盤中漲幅一度超過11%，市值突破港幣600億元。

星島日報報導，吳育強表示，以辦公軟體業務為例指，以往競爭對手之一微軟（Microsoft）在中美貿易摩擦下，正逐漸退出大陸市場，而其他競爭對手規模較小，金山軟件（WPS）占有絕對龍頭優勢，在多個省份的政府採購招標中，均獲100%中標，整體市場占有率有信心保持在90%以上，相信下半年金山辦公增長將會非常強勁。

此外，公司早前分拆金山雲於美國上市，惟現時美國逐步收緊對中概股的會計審核要求。吳育強表示，新的會計要求頗具挑戰性，但大方向仍要看中美貿易關係的發展趨勢，但相信該政策不單對中概股有影響，對美國本身亦並非好事，公司會密切關注事態發展，在適當條件情況下，會部署應對方案，包括考慮將金山雲進行第二上市。

財華社報導，公司上半年獲利人民幣 91.58億元，去年同期則虧損人民幣14.83億元。持續經營業務溢利為人民幣6.34億元，去年同期虧損人民幣10.36億元。每股基本盈利為人民幣6.7元，不派中期息。營收為人民幣9.16億元，年增33.6%。

金山軟件表示，上半年度轉虧為盈，主要因為今年5月分拆金山雲獨立上市帶來近人民幣91億元的淨收益，並列入上半年財報內。

第2季獲利人民幣91.5億元，去年同期虧損14.2億元。營收升48.6%至人民幣14.2億元，網絡遊戲升52.5%至人民幣8.7億元，辦公軟件及服務等業務升42.7%至人民幣5.5億元。

第2季毛利率85%，按年增4個百分點，按季升2個百分點，由於自研遊戲收益貢獻增加，並有相對較高毛利率，加上金山辦公集團訂閱服務毛利率增長。