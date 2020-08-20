蔚來營收規模 遙遙領先

隨著大陸新能源汽車品牌蔚來、理想、小鵬已經或即將登陸資本市場，三家車企已分別公布2020上半年業績數據，總體來看，蔚來的交付、營收規模仍然遙遙領先。

國際金融報報導，小鵬汽車赴美上市步伐在加快，預計8月27日將正式在紐交所上市交易，這周末美股打新通道也將開啟。

商業與科技網站鈦媒體報導，蔚來汽車在今年上半年營收人民幣50.91億元，年增62.1%，主要歸功於整車交付數量的穩步提升。

今年已是蔚來汽車實現整車量產的第三年，同時目前已經有ES8和ES6兩款車型在銷售，而 EC6車型也在今年上半年完成發布並將在近期開始交付，代表整車交付已經比較順暢，交付能力也開始進入爬坡期，因此收入呈現快速上升的趨勢。

理想汽車自2019年12月開始交付以來，銷售表現穩定，今年上半年營收為人民幣27.52億元，淨虧損為人民幣1.45億元，累計整車交付數量也在上半年超過了1萬輛。

反倒是小鵬汽車，雖然在2018年就緊隨蔚來之後實現整車交付，但在2020年上半年，營收規模僅為人民幣10.03億元，年減18.6%；營收僅為蔚來汽車的五分之一左右，同時也被後來者理想汽車成功超越。

小鵬汽車在招股書指出，由於今年第1季受到新冠疫情的影響，公司整車交付速度有所下降，因此導致上半年收入下降。

大陸造車新勢力都在面臨特斯拉的「擠壓」，而今後隨著特斯拉大陸本土化的進一步提高，還將面臨更大的衝擊。