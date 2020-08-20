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陸新能源車 准入門檻拉低

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸新能源汽車產銷穩步增長。（新華社）
大陸新能源汽車產銷穩步增長。（新華社）

扶持大陸新能源汽車，工信部昨（19）日發布新規定，與舊版相比，新版刪除「設計開發能力」的要求，大幅降低了行業准入門檻；對無法正常生產，新規將停止生產的時間由12個月調整為24個月，也就是給予停產車企有兩年緩衝期，鼓勵轉型升級。

新政策將於今年9月1日起實施，市場看好將推動新能源汽車銷量步向高速增長的新階段。

據中汽協統計，7月新能源汽車產銷分別達10萬輛和9.8萬輛，較上月分別下降2.4%和5.5%，較去年同期則是增長15.6%和19.3%，這也是新能源汽車產銷量今年來首次年增速由負轉正。

疫情下，大陸新能源汽車淘汰賽升級，為了提振新能源汽車銷量，上海證券報報導，工信部發布新版「新能源汽車生產企業及產品准入管理規定」，與2017年發布實施的版本，「規定」中最大的變化是刪除申請新能源汽車生產企業准入有關「設計開發能力」的要求；將新能源汽車生產企業停止生產的時間由12個月調整為24個月。

大陸全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，之前「設計開發能力」是獲得汽車生產資格的重要一環，在造車新勢力企業中，一些汽車因為沒有生產資格而採取代工。

這次修改後可緩解傳統汽車企業的產能過剩，減少重複浪費。

每日經濟新聞報導，工信部產業政策與法規司強調，這主要是為了適應新能源汽車產業發展需要，進一步放寬准入門檻，激發市場活力，加強事中事後監管，促進能源汽車產業高品質發展。

對於「將新能源汽車生產企業停止生產的時間由12個月調整為24個月」的條款，汽車專家孫恒政表示，汽車是凝聚多種高科技要素的複雜消費品，給與更寬限的研發、設計、製造及驗證時間，有利於新造車企業造出精品。

這次政策的推出，給新能源行業打了一劑強心針，中汽協數據顯示，2019年6月補貼取消後，新能源汽車銷量已連續12個月呈下滑趨勢。

崔東樹表示，之前政策的標準比較嚴格，是針對當時准入企業相對較多、社會各方面熱情較高而設定的高門檻，原則上就是為了防止出現嚴重的過熱。

目前新能源汽車產業已進入理性發展階段，相應降低准入門檻是正常的，也是政策標準與時俱進的一個特徵。

疫情 上海

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