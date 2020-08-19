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接海基會董事長？ 王金平：空穴來風

北京發佈「26條措施」實施指南 促進京台交流合作

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導

北京市日前發布實施指南，以務實舉措落實「26條措施」，為在京台胞台資企業提供同等待遇。

新華社援引北京市台辦表示，實施指南逐條對應「26條措施」，涉及為台資企業和為台灣同胞提供同等待遇兩部分，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等。

為台灣同胞在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持，進一步幫助台資企業加快科技創新、降低綜合成本、搶抓發展機遇。

報導指出，根據實施指南，2020年高職招生通知將調整相關政策，允許台商子女高中畢業後，在大陸獲得高中、中等職業學校畢業證書的，可以憑父母中某一方的台胞證件、在大陸高中或中等職業學校畢業證書，到居住地招考部門報名，在京參加市屬高職院校分類招考。

持有效的《台灣居民來往大陸通行證》，在京無房且在大陸工作、學習和居留的台灣居民在購房資格方面與大陸居民享受同等待遇。

北京 台商 台胞證

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