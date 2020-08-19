快訊

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

台青實習實訓驛站 提供在陸帶薪學習體驗　　　　　　

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
帶薪實習實川驛站計畫第一期開班儀式，學員仔細聆聽計畫內容。取自網路　　
帶薪實習實川驛站計畫第一期開班儀式，學員仔細聆聽計畫內容。取自網路　　

台灣青年帶薪實習實訓驛站計畫日前由「台陸通App」推出第一期開班課程，有1６名台青在福建平潭展開實習實訓生活。

大陸媒體報導，搭配福建海青年節的相關活動，這次推出的台灣青年帶薪實習實訓驛站計畫，是基於疫情防控期間推出的一項特別實習實訓計畫，為留在大陸和有意到大陸發展的台灣學生、青年提供新媒體運營、測試專員視覺設計、軟體發展等工作，同時為參加實習實訓的提供生活補助和工作津貼。

「台陸通App」是大陸首個跨海服務的公共資訊服務平台，利用大資料、互聯網技術，為台胞提供涵蓋證照、政務、交通、通信、金融、生活共六大類36項便利服務。截至目前，台胞用戶註冊數過1４萬人。

「 台陸通App」營運方—福建新通途資訊技術公司市場部總監陳靜說，疫情期間，許多台青在大陸還未找到就業方向，而這次實習實訓計畫分為3０天、６０天、９０天，將為台胞提供一處歇腳、補充能量，選擇方向再出發的「驛站」。他們未來將有機會留在平潭創業工作，也可以在平潭「歇個腳」再出發。

台青邱郁展是參加這次實習實訓的一員，他表示，「台陸通」App」為他們提供了一個實習就業的平台，希望藉此機會，加強學習大陸互聯網知識，為今後在大陸從事相關工作打下基礎。

福建新通途資訊技術公司董事長劉向東表示，這次實習實訓驛站計畫不僅能幫助台灣青年找到就業方向，同時也讓他們對平潭的區位優勢、政策優勢更加了解，可以推動更多台胞到此就業生活。

 

實習 青年 福建

延伸閱讀

日媒唱衰大陸5G供應鏈 業界：零組件8月已重新設計定案

陸已購買19.5萬噸美國玉米 離貿易協議承諾仍遠

下半年大陸經濟如何？10部長相繼發聲傳遞訊號

《怪胎》處女座的偏執，天秤座的公平

相關新聞

升破6.9 離岸人民幣創1月以來新高

離岸人民幣兌美元今（19）日升破6.9關口，見6.8995，創今年1月以來，近七個月新高。同時，在岸人民幣兌美元逼近6....

7月A股新增投資人242萬月增56% 今年已增逾千萬

中國證券登記結算有限公司（中國結算）官網今（19）日發布的最新數據顯示，7月市場新增投資人達242.63萬人，年增123...

團購交車爭議延燒 特斯拉批拼多多：自導自演假新聞

特斯拉與中國電商平台拼多多間的交車爭議越演越烈。特斯拉今天指出，拼多多18日晚間單方面宣稱已協助車主取車，是自導自演的假...

境外疫情仍在蔓延 陸下半年服貿情勢仍嚴峻複雜

大陸商務部服貿司長冼國義19日表示，境外新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際需求大幅萎縮，下半年大陸服務貿易發展情勢依然嚴峻複雜。

陸已購買19.5萬噸美國玉米 離貿易協議承諾仍遠

美國農業部（USDA）18日表示，大陸買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議，目前大陸正艱難應對國內玉米價格飆升的局面...

中國商務部：下半年服務貿易發展形勢嚴峻

中國商務部服貿司司長冼國義今天表示，境外2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情仍在蔓延，國際需求大幅萎縮...

下半年大陸經濟如何？10部長相繼發聲傳遞訊號

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經貿增長出現萎縮。下半年大陸經濟怎麼走？近日有10位經濟領域的部長相繼亮相發聲，傳遞官方訊...

從舊金山飛北京…200美企主管報名包機 下月返中工作

美國之音報導，中國美國商會已經得到中國許可，下個月將派包機前往中國把原來在中國工作的美國企業主管送回到他們工作的地方。

扭轉7年下滑態勢！今年大陸早稻總產量年增3.9%

大陸國家統計局今（19）日公布的全國早稻生產數據顯示，今年大陸全國早稻總產量為2,729萬噸，比去年增加102.8萬噸，...

人民幣中間價升值157基點 創2月以來新高

中國外匯交易中心今（19）日公布，人民幣兌美元中間價調升157基點，報6.9168，創今年2月3日以來新高，並且是連續六...

上海高層大風吹！最年輕副市長陳通 當年16歲就上大學

上海市政府高層18日出現大風吹。原上海市副市長、市公安局長龔道安18日遭調查落馬，同一天，大陸文化和旅遊部非物質文化遺產...

受颱風影響 港股今上午暫停交易

港交所表示，由於八號或以上颱風信號於今（19）日上午9時仍然生效，證券市場，包括滬深股通，以及衍生產品市場早上將暫停交易...

熱門新聞

央視：「武統」一旦觸發 「首戰即終戰」

愛奇藝、騰訊 最快9月 被「逐出」台灣

陸官方：三峽水庫將發生建庫以來最大洪水

性愛影片遭女友前任惡意公開 男老師無辜受罰慘遭調職

陳明通：總統有指示 要讓小明與陸生來得及回台上學

解放軍駐福建導彈連 首次公開已列裝新型單兵防空導彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。