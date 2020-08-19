台青實習實訓驛站 提供在陸帶薪學習體驗　　　　　　

台灣青年帶薪實習實訓驛站計畫日前由「台陸通App」推出第一期開班課程，有1６名台青在福建平潭展開實習實訓生活。

大陸媒體報導，搭配福建海青年節的相關活動，這次推出的台灣青年帶薪實習實訓驛站計畫，是基於疫情防控期間推出的一項特別實習實訓計畫，為留在大陸和有意到大陸發展的台灣學生、青年提供新媒體運營、測試專員視覺設計、軟體發展等工作，同時為參加實習實訓的提供生活補助和工作津貼。

「台陸通App」是大陸首個跨海服務的公共資訊服務平台，利用大資料、互聯網技術，為台胞提供涵蓋證照、政務、交通、通信、金融、生活共六大類36項便利服務。截至目前，台胞用戶註冊數過1４萬人。

「 台陸通App」營運方—福建新通途資訊技術公司市場部總監陳靜說，疫情期間，許多台青在大陸還未找到就業方向，而這次實習實訓計畫分為3０天、６０天、９０天，將為台胞提供一處歇腳、補充能量，選擇方向再出發的「驛站」。他們未來將有機會留在平潭創業工作，也可以在平潭「歇個腳」再出發。

台青邱郁展是參加這次實習實訓的一員，他表示，「台陸通」App」為他們提供了一個實習就業的平台，希望藉此機會，加強學習大陸互聯網知識，為今後在大陸從事相關工作打下基礎。

福建新通途資訊技術公司董事長劉向東表示，這次實習實訓驛站計畫不僅能幫助台灣青年找到就業方向，同時也讓他們對平潭的區位優勢、政策優勢更加了解，可以推動更多台胞到此就業生活。