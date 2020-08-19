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升破6.9 離岸人民幣創1月以來近七個月新高
離岸人民幣兌美元今（19）日升破6.9關口，見6.8995，創今年1月以來，近七個月新高。同時，在岸人民幣兌美元逼近6.9關口。
此外，人民幣兌美元中間價調升157個基點，報6.9168，創2020年2月3日以來新高，為連續六個工作日調升。
中國外匯投資研究院經濟學家譚雅玲指出，近期人民幣預期看升，主要是美元貶值引起的效應。但她示警，有三個風險點值得注意：對通膨風險不可掉以輕心，警惕財政赤字約束貨幣功能，警惕利差對沖套利流失資產。
東方金誠分析，短期內人民幣匯率出現明顯升值的可能性不大。以技術性來看，5月以來美元指數貶值7.3%，同期人民幣匯率升值1.7%，整體來看人民幣維持偏強勢震盪格局，未來中美關係的擾動使人民幣波動幅度將會加大，在經濟前景利好的狀況下，短期人民幣有望在合理均衡水平附近向小幅升值。
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