升破6.9 離岸人民幣創1月以來近七個月新高

離岸人民幣兌美元今（19）日升破6.9關口，見6.8995，創今年1月以來，近七個月新高。同時，在岸人民幣兌美元逼近6.9關口。

此外，人民幣兌美元中間價調升157個基點，報6.9168，創2020年2月3日以來新高，為連續六個工作日調升。

中國外匯投資研究院經濟學家譚雅玲指出，近期人民幣預期看升，主要是美元貶值引起的效應。但她示警，有三個風險點值得注意：對通膨風險不可掉以輕心，警惕財政赤字約束貨幣功能，警惕利差對沖套利流失資產。