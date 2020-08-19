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7月A股新增投資人242萬月增56% 今年已增逾千萬

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
截至7月底，A股市場總共新增投資人達1,041.71萬。中新社
截至7月底，A股市場總共新增投資人達1,041.71萬。中新社

中國證券登記結算有限公司（中國結算）官網今（19）日發布的最新數據顯示，7月市場新增投資人達242.63萬人，年增123.6%，比6月增長56.6%。

值得注意的是，3月以來，A股市場新增投資人數量，已連續5個月月增超過百萬人。

澎湃新聞報導，截至7月底，投資人數量合計為1.70億，其中已開立A股帳戶投資人有1.69億。同時，7月中國結算過戶總筆數、過戶總金額、結算總額、結算淨額同樣實現明顯增長。

其中，過戶總筆數合計為33.61億筆，年增128.7%；過戶總金額合計為人民幣161.69兆元，年增56.36%；結算總額合計為人民幣172.53兆元，年增51.6%；結算淨額合計為5.39兆元，年增16.6%。

數據顯示，3月至6月，每個月的新增投資人分別達189.12萬、164.04萬、121.41萬和154.9萬，較今年前兩個月80.07萬和89.54萬的新增數量，漲幅明顯。整體來看，截至7月底，市場總共新增投資人達1,041.71萬。

近期A股市場交投活躍度明顯提升。Wind數據顯示，A股近期成交額不斷走高，截至19日收盤，近15個交易日內，有13個交易日市場成交額突破人民幣兆元。其中，自7月29日至8月12日，A股連續11個交易日的成交額超過1.5兆元，較前期漲幅明顯。

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