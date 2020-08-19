境外疫情仍在蔓延 陸下半年服貿情勢仍嚴峻複雜
大陸商務部服貿司長冼國義19日表示，境外新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際需求大幅萎縮，下半年大陸服務貿易發展情勢依然嚴峻複雜。
路透報導，冼國義在新聞發布會上表示，今年以來全球疫情爆發，服務貿易受到較大衝擊，上半年，大陸服務貿易規模下降，但整體呈現趨穩態勢，顯示了發展韌性和活力，服務出口表現明顯好於進口，也好於其他主要服務出口國，特別是知識密集型服務出口逆勢增長，知識產權使用費、保險服務、電信電腦和資訊服務等新興服務出口增速均在15%以上。
冼國義指出，目前，大陸國內疫情防控取得重大戰略成果，但境外疫情仍在蔓延，全球經濟嚴重衰退，國際需求大幅萎縮，下半年大陸服務貿易發展的情勢依然嚴峻複雜。
他說，不過要看到，疫情對全球服務貿易格局和消費模式、消費習慣都將帶來深遠影響，服務貿易發展危中有機，大陸服務貿易競爭力不斷提升、長期向好的趨勢沒有改變。
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