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陸已購買19.5萬噸美國玉米 離貿易協議承諾仍遠

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國農業部（USDA）18日表示，大陸買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議，但其購買的農產品距離實現協議承諾仍然很遙遠。路透
美國農業部（USDA）18日表示，大陸買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議，但其購買的農產品距離實現協議承諾仍然很遙遠。路透

美國農業部（USDA）18日表示，大陸買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議，目前大陸正艱難應對國內玉米價格飆升的局面。不過，根據中美第一階段協議，目前大陸已購買的農產品距離實現協議承諾仍然非常遙遠。

路透報導，自兩年前大陸首次發現致命的非洲豬瘟以來，大陸生豬數量反彈速度快於預期，大陸對飼料用玉米的需求增加；大陸的貿易商指出，雞肉生產商也在推進大規模擴張計劃，經過大陸政府多年來削減之前龐大的玉米庫存努力，目前大陸的玉米庫存已下降。

增加從美國的進口有助於北京履行購買更多美國農產品的承諾，這是與華盛頓達成的第一階段貿易協議的一部份。根據雙方第一階段協議，大陸承諾購買價值365億美元的美國農產品，但今年已經進入下半年，大陸距離實現這個承諾仍然非常遙遠。美國統計局的數據顯示，截至6月份，美國向大陸出口了72.74億美元的農產品。

美國農業部上次在其每日報告系統中公布向大陸出售美國玉米是在7月30日，當時大陸買家單日購買了創紀錄的193.7萬噸；美國農業部的數據顯示，今年1到6月，美國向大陸出口了40.476萬噸玉米，高於去年同期的19.4503萬噸。

17日，USDA還宣布向未知買家出售了13萬噸的美國玉米和大豆。

貿易戰 美中關係

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