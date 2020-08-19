扭轉7年下滑態勢！今年大陸早稻總產量年增3.9%

大陸國家統計局今（19）日公布的全國早稻生產數據顯示，今年大陸全國早稻總產量為2,729萬噸，比去年增加102.8萬噸，增長3.9%，扭轉連續7年下滑的態勢。

中新經緯報導，今年早稻生產雖然受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，但受益於播種面積的大幅增加，全國早稻實現增產。

國家統計局農村司司長李鎖強表示，今年全國早稻播種面積7,126萬畝，比去年增加451.1萬畝，增長6.8%。在早稻播種育秧前期生產中，江南、華南大部地區光溫水條件總體適宜，沒有出現明顯連續的低溫天氣。雖然3月底、4月初長江中下游及其以北部分地區出現過「倒春寒」，但因持續時間較短，影響有限。

但今年全國早稻單產每畝383.0公斤，比去年減少10.5公斤，下降2.7%。對此，李鎖強指出，單產減少的主要原因是早稻生長後期南方洪澇災害嚴重。特別是安徽、江西、湖北、湖南等地受災嚴重，成災面積和絕收面積增加較多，導致早稻單產下降。

李鎖強稱，夏糧豐收和早稻增產，奠定全年糧食穩定生產的基礎。