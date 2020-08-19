從舊金山飛北京…200美企主管報名包機 下月返中工作

美國之音報導，中國美國商會已經得到中國許可，下個月將派包機前往中國把原來在中國工作的美國企業主管送回到他們工作的地方。

由於新冠病毒疫情，許多原來在中國工作的外國人一直都沒有機會回到自己的工作崗位。不過，該商會表示，由於目前還存在抗疫限制性措施，入境中國的人還要受到一定的限制。

據南華早報指出，商會人士表示，從周一以來，已經有近200人報名搭乘舊金山至北京的包機，遠遠超過了包機規定的120人的最低人數要求。

按照美國商會的安排，只有那些在商會成員公司工作而且收到邀請函的人可以乘坐這架包機。當然，所有乘客都必須持有有效護照。

這些企業主管的家屬也可以隨機同行，但所有乘客在登機前都必須通過新冠病毒測試，飛機到達後還必須接受隔離。

此次包機由美國聯合航空公司提供，機票價格會較市場價優惠一些，經濟艙票價從4300美元起價，商務艙的票價從一萬美元開始。

中國美國商會估計，目前滯留海外的美國商界人士大致在5000人到1萬人之間。

在此之前，德國商會在5月下旬就為其成員安排過包機，目的地是天津。