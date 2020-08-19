人民幣中間價升值157基點 創2月以來新高

中國外匯交易中心今（19）日公布，人民幣兌美元中間價調升157基點，報6.9168，創今年2月3日以來新高，並且是連續六個交易日調升。

同時，中國人民銀行在公開市場今日將進行1,500億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有1,400億元逆回購到期，因此淨投放100億元。

中新經緯報導，反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率18日報收6.9061元，較前收盤價漲266點，續創逾5個月新高；在岸人民幣兌美元漲近200點，現報6.9215。

在人民幣匯率走高之下，美元指數則是創逾兩年新低。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲指出，近期人民幣升值預期上升，主要是美元貶值引起的效應。這對疫情影響下穩外貿和外資利弊不定，進而容易造成對人民幣預期的爭論與矛盾。

譚雅玲表示，面對人民幣升值，有三個風險點值得注意。一是通膨風險。二是中國大陸要警惕財政從盈餘變赤字、貨幣從貶值到升值的過程中產生泡沫。三是提防利差對沖套利流失資產。

展望後市，中信期貨外匯研究團隊分析認為，美元短期有技術性反彈可能，驅動力主要是風險偏好的修正。當下市場已經對於美國經濟修復給予高度的溢價，考慮隨著補貼因素對於消費的提振逐步減弱，如果之後美國經濟表現並不能如願，則可能會觸發市場修正。

申萬宏源認為，人行發布《人民幣國際化報告》，人民幣年內預計仍趨升值。預計至年底人民幣兌美元匯率受貿易差額走強的驅動而回升，但外部環境不確定性對回升幅度有所削弱，預計至年底小幅升至6.8至6.9左右，全年外匯存底預計小幅增加900億美元左右。

海通證券表示，中長期來看，目前人民幣匯率處於一個持續升值的狀態，人民幣核心資產將變得越來越有吸引力。