快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣中間價升值157基點 創2月以來新高

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖：中國外匯交易中心網站
圖：中國外匯交易中心網站

中國外匯交易中心今（19）日公布，人民幣兌美元中間價調升157基點，報6.9168，創今年2月3日以來新高，並且是連續六個交易日調升。

同時，中國人民銀行在公開市場今日將進行1,500億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有1,400億元逆回購到期，因此淨投放100億元。

中新經緯報導，反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率18日報收6.9061元，較前收盤價漲266點，續創逾5個月新高；在岸人民幣兌美元漲近200點，現報6.9215。

在人民幣匯率走高之下，美元指數則是創逾兩年新低。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲指出，近期人民幣升值預期上升，主要是美元貶值引起的效應。這對疫情影響下穩外貿和外資利弊不定，進而容易造成對人民幣預期的爭論與矛盾。

譚雅玲表示，面對人民幣升值，有三個風險點值得注意。一是通膨風險。二是中國大陸要警惕財政從盈餘變赤字、貨幣從貶值到升值的過程中產生泡沫。三是提防利差對沖套利流失資產。

展望後市，中信期貨外匯研究團隊分析認為，美元短期有技術性反彈可能，驅動力主要是風險偏好的修正。當下市場已經對於美國經濟修復給予高度的溢價，考慮隨著補貼因素對於消費的提振逐步減弱，如果之後美國經濟表現並不能如願，則可能會觸發市場修正。

申萬宏源認為，人行發布《人民幣國際化報告》，人民幣年內預計仍趨升值。預計至年底人民幣兌美元匯率受貿易差額走強的驅動而回升，但外部環境不確定性對回升幅度有所削弱，預計至年底小幅升至6.8至6.9左右，全年外匯存底預計小幅增加900億美元左右。

海通證券表示，中長期來看，目前人民幣匯率處於一個持續升值的狀態，人民幣核心資產將變得越來越有吸引力。

人民幣 外匯

延伸閱讀

數位金融3趨勢 破解3迷思

人行罕見預告續做MLF，專家：穩市場預期

央行金檢外銀 還有續集

大陸外匯存底續攀升 7月增幅1.4%

相關新聞

上海高層大風吹！最年輕副市長陳通 當年16歲就上大學

上海市政府高層18日出現大風吹。原上海市副市長、市公安局長龔道安18日遭調查落馬，同一天，大陸文化和旅遊部非物質文化遺產...

扭轉7年下滑態勢！今年大陸早稻總產量年增3.9%

大陸國家統計局今（19）日公布的全國早稻生產數據顯示，今年大陸全國早稻總產量為2,729萬噸，比去年增加102.8萬噸，...

人民幣中間價升值157基點 創2月以來新高

中國外匯交易中心今（19）日公布，人民幣兌美元中間價調升157基點，報6.9168，創今年2月3日以來新高，並且是連續六...

受颱風影響 港股今上午暫停交易

港交所表示，由於八號或以上颱風信號於今（19）日上午9時仍然生效，證券市場，包括滬深股通，以及衍生產品市場早上將暫停交易...

杭州快遞產業鏈 2025拚營收千億

浙江省杭州市發展改革委18日披露，該市推出「關於促進快遞產業高質量發展的若干意見」提出以培育快遞全產業鏈為目標，加快快遞...

非洲咖啡街、可可中心 湖南開業

「湖南—非洲三國貿易合作推介會暨非洲咖啡街、可可營銷中心開業儀式」18日在長沙舉行。湖南省商務廳廳長徐湘平表示，湖南將打...

滬企業銀行開戶電子化 上路

上海兩家公司的負責人18日使用電子營業執照和電子印章，在交通銀行成功辦理了單位銀行結算賬戶預開戶手續。這兩家公司由此也成...

廣東7月外貿大反彈 增長10.9%

海關總署廣東分署18日介紹，2020年7月廣東省進出口總額實現10.9%的增長，其中出口大幅反彈，同比（與上一年同期相比...

深圳首趟 中歐班列貨運德國

18日下午，一趟滿載著粵港澳大灣區優質工業品的中歐班列從深圳平湖南站緩緩開出，一路向德國杜伊斯堡駛去。這是深圳平湖南站開...

吉林人參產業 種植科技標準化

吉林省去年底將長白山地區24縣列為人參種植保護區，2020年該省參業產值將破800億元（人民幣，下同），到2025年，參...

德陽造發電機定子繞組 通過試驗

近日，在白鶴灘水電站左岸地下廠房1號機坑，由位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的全球首台...

閩台農業融合 福建又增9產業園

「大陸的品種根系發達，台灣的品種結出來的茄子更清甜。這兩者嫁接培育出來的茄子苗，既適應了這裡的氣候和土壤，結出來的茄子又...

熱門新聞

四川持續暴雨 水漫樂山大佛腳趾 中共建政以來首見

愛奇藝、騰訊 最快9月 被「逐出」台灣

陸女全裸遊走復旦大學「極限露出」博點擊 網友怒轟玷污校園

央視：「武統」一旦觸發 「首戰即終戰」

威脅空姐不陪睡發裸照 吉祥航空飛行員被停飛

陸官方：三峽水庫將發生建庫以來最大洪水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。