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上海高層大風吹！最年輕副市長陳通 當年16歲就上大學

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海市新任副市長陳通。（取自上海市政府官網）
上海市新任副市長陳通。（取自上海市政府官網）

上海市政府高層18日出現大風吹。原上海市副市長、市公安局長龔道安18日遭調查落馬，同一天，大陸文化和旅遊部非物質文化遺產司長陳通升任上海市副市長。現年48歲的陳通不僅是上海市政府最年輕的副市長，陳通當年讀書時還是「神童」。

據大陸《財新網》報導，陳通是四川平昌人，1988年還不滿16歲時就考入四川師範大學歷史系，1992年考入北京大學歷史學系研究所時也才20歲。

官方簡歷顯示，陳通長期任職原文化部，歷任文化市場司音像電影處處長、稽查指導處處長、文化市場綜合執法辦公室主任、文化市場司副司長、司長等職。

報導稱，目前全大陸已有至少46名「70後」省部級高官。2020年以來，則有五位「70後」京官從大陸中央部委空降轉任省級政府副職，分別甘肅省副省長程曉波、河南省副省長劉玉江、湖北省副省長張文兵、吉林省副省長李偉、以及上海市副市長陳通。

財新網指出，上海是大陸第一位「70後」省部級高官的誕生地。2013年2月，時任上海奉賢區委書記時光輝升任上海市副市長（現為貴州省委常委、政法委書記），成為大陸首位「70後」高官；2017年5月，諸葛宇傑升任上海市委常委、市委秘書長至今。

上海 北京大學 公安

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