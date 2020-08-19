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東莞台博會10月底登場 主打電子電器數碼3C產業

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

2020東莞第11屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。本屆台博會將重點呈現5G、物聯網、智慧生活、電子數碼全產業鏈態，並設立海峽兩岸電子產業合作專區，幫助台商開拓新商機。

中新社報導，東莞台灣名品博覽會自2010年創辦以來，已舉辦10屆，累計超過264萬人次入場觀展、採購，累計達成意向成交約251億元人民幣，幫助台商提升品牌知名度，拓展內銷，服務台資企業轉型升級。

本屆東莞台博會以高端專題+智慧生活為規劃主題，設置海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色文化專區、採購商對接行銷專區三大展區。其中海峽兩岸電子產業合作專區將設立5G雲端物聯網主題館、智慧生活暨大健康主題館、人工智慧與物聯網館、電子競技遊戲館、智慧城鄉應用館、電子零組件及配件館六大專業館，幫助台資企業轉型升級。

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅表示，本屆東莞台博會展會類型由消費展轉型為專業展，參展企業以東莞台資企業優勢產業電子電器數碼3C產業為主打。展會形式也從實體展轉變為線上線下雙管道進行，將透過線上商城、設立網紅直播帶貨專區等方式，為參展商提供線上線下的銷售管道。

東莞台商協會常務副會長陳宏欽保釋，本屆東莞台博會共設800個展位，其中70%為電子電器3C數碼產業，將重點邀約該產業台資龍頭企業參展，集中呈現5G、物聯網、智慧生活、電子數碼全產業鏈態。

物聯網 台商 3C

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