愛奇藝、騰訊 最快9月 被「逐出」台灣

經部預告：禁止任何單位代理經銷

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）將於九月三日召開「網際網路視聽服務管理法」（ＯＴＴ ＴＶ專法）公聽會，外界關心「如何處理中國大陸ＯＴＴ ＴＶ業者」，經濟部商業司昨則預告，新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸ＯＴＴ ＴＶ服務，並規畫在公聽會同日上路。

一旦「禁止事項項目表」正式公告、實施後，中國大陸ＯＴＴ ＴＶ愛奇藝、騰訊等恐因無人代理，形同被「逐出」台灣。愛奇藝的台灣代理業者歐銻銻娛樂昨回應，因草案屬預告階段，尚未實施，無法預知未來正式公布的法規命令是否會有變化，無法評論或回應，但確實沒想到政府連商業行為也禁止。而騰訊視頻海外版WeTV則不予回應。

昨天台灣愛奇藝黃金ＶＩＰ會員們都大感焦慮，到處詢問「是否看不到愛奇藝了」、「會費怎麼辦」，愛奇藝客服回應相關問題時，強調「會把會員權益放在第一優先考量」、「不會受損」。

NCC：依法辦理

經濟部表示，正式公告、實施後，違反者將由ＮＣＣ依「兩岸條例」查處，可處新台幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰。ＮＣＣ副主委翁柏宗回應，在該禁止事項項目表生效後，ＮＣＣ就將依法辦理。

專家：完全看不到 不太可能

官員指出，該禁止事項項目表只能限制台灣本土不能有代理或經銷行為；但專家認為，「技術上不太可能讓台灣觀眾完全看不到愛奇藝」，例如大陸ＯＴＴ ＴＶ業者改為直接以跨境消費方式收取會費、或透過第三地代理商運作，台灣會員仍可以正常收看，不過在金流和客服便利度將大幅降低。

過去依據「兩岸條例」，僅公告「在大陸地區從事商業行為」的正面和負面表列，並未規定在台灣地區的禁止項目。商業司官員指出，近年大陸ＯＴＴ ＴＶ業者高調用各式管道進入台灣，引起關注，在行政院確立其主管機關為ＮＣＣ、並提出行業管理法「ＯＴＴ ＴＶ專法」草案後，相關表列依法由經濟部商業司公告。

也因此，昨天預告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」中，就僅禁止「代理、經銷，或從事ＯＴＴ ＴＶ」一項。全案將於九月一日預告期滿。預告期滿後，規畫九月三日進行正式公告、上路。