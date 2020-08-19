滬企業銀行開戶電子化 上路

上海兩家公司的負責人18日使用電子營業執照和電子印章，在交通銀行成功辦理了單位銀行結算賬戶預開戶手續。這兩家公司由此也成為中國大陸首批使用電子營業執照和電子印章辦理銀行開戶的企業。

中新社報導，上海市市場監督管理局稱，即日起，企業使用電子營業執照和電子印章，可在交通銀行上海市131個網點辦理企業銀行開戶，無需提交紙質營業執照、無需使用實物印章。

今年4月1日起，上海在中國大陸首創為每戶新設企業免費同步發放電子營業執照和電子印章。數據顯示，自4月1日以來，全市已有14.03萬戶企業的法定代表人，使用手機免費下載了電子營業執照，共計11.08萬戶企業，使用電子營業執照登錄「一網通辦」辦理各類政務事項，累計達101.18萬次。

為充分釋放電子營業執照和電子印章同步發放形成的數字合力，給企業創造更為便捷高效的經營環境，上海市市場監督管理局會同中國人民銀行上海分行，在政銀數據共享方面達成共識，推動市場主體登記信息和銀行賬戶管理信息交互共享，實現企業開戶數字化。

上海市市場監管局登記註册處工作人員說，與傳統開戶方式比較，使用電子營業執照和電子印章開戶流程更便捷、過程更可靠、管理更安全。

而在交通銀行之後，上海農商銀行、中國銀行上海分行也將在年內實現企業銀行開戶業務中，同步嵌入電子營業執照和電子印章的應用服務。

下一步，上海市場監管部門將會同上海有關部門，持續深入推進電子營業執照和電子印章在全市各領域的應用，推動更多需要使用執照和印章的政務事項在網上辦理，推動更多企業的商務活動以電子化方式開展，助力數字經濟發展。