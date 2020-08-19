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非洲咖啡街、可可中心 湖南開業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「湖南—非洲三國貿易合作推介會暨非洲咖啡街、可可營銷中心開業儀式」18日在長沙舉行。湖南省商務廳廳長徐湘平表示，湖南將打造非洲非資源型產品集散交易加工中心。

中新社報導，湖南是中非經貿博覽會的長期舉辦地，近年來與非洲經貿合作日益密切。今年上半年，湖南對非洲進出口額18.3億美元，同比（與上一年同期相比）增長10.4%，在中國大陸中部六省位列第一。其中，湖南從非洲進口7.7億美元，同比增長36%。

為探索形成中國大陸地方對非經貿合作的「湖南模式」，打造中非經貿深度合作先行區，湖南制定推出了「關於落實中非合作八大行動打造中非地方經貿合作新高地的若干意見」，打造非洲非資源型產品集散交易加工中心是主要任務之一。

當天在長沙高橋大市場開業的非洲可可中國營銷中心及非洲咖啡街，是首批落地子中心。這裡設置了咖啡產品展示、咖啡飲品品牌孵化基地、咖啡文化及歷史博物館等功能區，已大量引進衣索比亞、肯亞、盧安達、坦尚尼亞等國的咖啡原料。

「非洲可可中國營銷中心為中非經貿合作打開了又一扇大門。」衣索比亞駐北京大使館公使阿萊爾在推介會上稱，衣索比亞是最古老的咖啡生產國和出口國，咖啡出口創造了該國25%至35%的外匯收入，「咖啡關係著20%以上的衣索比亞人口的生計，歡迎更多中國企業一起探索咖啡貿易與加工，實現互利共贏」。

據徐湘平表示，湖南將利用湘粵非鐵海聯運、湘滬非江海聯運、卡航聯運、卡海聯運以及空中貨運航線，形成湖南與非洲陸海空立體物流體系，打造面向中部、輻射中國大陸的非洲非資源型產品集散交易加工中心，將可可、腰果、玉米、芝麻、木材等更多非洲優質產品引入中國大陸市場。

非洲 咖啡 可可

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