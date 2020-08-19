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杭州快遞產業鏈 2025拚營收千億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省杭州市發展改革委18日披露，該市推出「關於促進快遞產業高質量發展的若干意見」提出以培育快遞全產業鏈為目標，加快快遞總部企業集聚，推動快遞新模式新業態發展，到2025年力爭快遞產業收入突破千億元（人民幣，下同），營業收入百億元以上企業達到5家，綠色包裝材料使用率達95%以上。

中新社報導，當前杭州快遞產業發展迅速，擁有菜鳥網絡、百世快遞等一批快遞企業總部。2019年杭州快遞業務量、業務收入均位居中國大陸城市第5位。

為打造快遞全產業鏈，「意見」提出對引進的快遞總部，按照「畝產效益」綜合評價實行分檔獎勵，快遞總部企業可以享受創新型產業用地政策。同時支持快遞企業在杭州設立金融結算中心，優先申領保險、融資租賃、金融支付等金融牌照。支持快遞企業利用存量土地、閑置廠房和倉庫等共建共用分揀中心，推動倉儲、分揀等基礎設施布局建設。

根據「意見」，杭州將擴大智能末端配送設施覆蓋範圍，支持住宅小區配建快遞末端設施、增設快遞服務功能。並加快推動無人配送先行先試和商業化落地，支持快遞產業相關企業申請無人機（車）物流配送經營許可，探索建立無人配送運營、監管機制。

今年以來，申通、圓通、中通、韵達等快遞總部項目和科創中心均落戶杭州桐廬，截至目前當地協議引資126億元，招引落戶快遞產業關聯企業42家，產業門類涵蓋快遞科技、物流運輸、物聯網經濟（網紅帶貨）、新零售等領域。

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