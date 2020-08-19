德陽造發電機定子繞組 通過試驗

近日，在白鶴灘水電站左岸地下廠房1號機坑，由位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的全球首台單機容量100萬千瓦水輪發電機組的定子繞組，順利通過整體耐壓等電氣試驗，為左岸1號機組定子繞組安裝畫下圓滿句號。

定子是水輪發電機中產生交流電能的核心部件，由定子鐵芯、定子繞組和機座三部分組成。定子繞組是繞在定子鐵芯上的銅線，相當於發電機定子輸出電能的「動脈血管」，在電能轉換過程中發揮著重要作用。白鶴灘水電站左岸單台機組定子繞組輸出電能功率1000兆瓦，額定電壓24千伏，均為世界水電行業最高。

白鶴灘水電站位於四川省甯南縣和雲南省巧家縣境內，左右兩岸各布置8台單機容量100萬千瓦水輪發電機組，預計2021年首批機組發電，左岸1號機組就是首批投產發電的機組之一。電站建成後，將僅次於三峽水電站，成為大陸第二大水電站。

此次定子繞組通過整體耐壓等各項電氣試驗，為後續轉子吊裝創造了條件，也為白鶴灘水電站按期實現首批機組投產發電目標奠定了基礎。同時，此舉也標誌著東方電機在攀登「水電珠峰」、率先邁進水電研製「無人區」的道路上，又邁出了堅實一步。