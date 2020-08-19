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吉林人參產業 種植科技標準化

聯合報 / 特派記者賴錦宏／長春報導
撫松人參博物館一個六米高的老山參雕刻作品，是香樟木雕刻而成，香氣充滿整館。記者賴錦宏／攝影
撫松人參博物館一個六米高的老山參雕刻作品，是香樟木雕刻而成，香氣充滿整館。記者賴錦宏／攝影

「中國人參看吉林，吉林人參看白山，最好人參在撫松」走進人參市場，可以看到各種年份的原參和老山參。記者賴錦宏／攝影
「中國人參看吉林，吉林人參看白山，最好人參在撫松」走進人參市場，可以看到各種年份的原參和老山參。記者賴錦宏／攝影
吉林省去年底將長白山地區24縣列為人參種植保護區，2020年該省參業產值將破800億元（人民幣，下同），到2025年，參業產值將破1200億元。為更好的發展人參產業，目前官方與企業正積極藉助科技標準化，以促進吉林參業發展。

據撫松人參博物館館長吉鵬飛表示，長白山的「採參人」頗具傳奇色彩。他們翻山越嶺、以身試險，如果幸運發現珍貴的「棒槌」，就小心翼翼地用紅繩拴住挖出來，為的是不讓「成精」的人參跑了。

在人參博物館展廳上，可以看到撫松採參習俗的過程：拉幫、進山、搭戧子、排棍、壓山、打小宿、抬棒槌（挖人參）、品參、砍兆頭、參包子、準備下山、下山時留火種食物等、還願。

資料顯示，撫松縣採集人參的歷史長達1440年，栽培人參則始於1567年。由撫松縣申報的長白山採參習俗，於2008年6月被納入大陸國家級第二批非物質文化遺產保護名錄。

進深山老林尋找、採挖野山參的過程被稱為「放山」。目前，一些經驗豐富的放山把頭（採參領導者）因年事已高，很少帶徒弟進山。採參老人相繼凋零，完整掌握放山習俗的人已經不多，使得這一沿襲千年的習俗幾乎要失傳，處於瀕危狀態。

據撫松縣旅遊局官員透露，當地大力推進人參標準化種植，現在挖野山參的人極少，只是少數採挖草藥的人也同時尋找野山參。近30多年來，撫松縣已經沒有發現重量超過1斤的野山參了。野參日益珍貴，採參習俗，也慢慢成為歷史。

另一方面，人參的種植面積不斷擴大，在長白山山坡上，經常可見一整片林地被種參農戶用藍色的塑膠膜覆蓋，種植人參。由於人參的霸道性格，附近草木不生，地力都被人參吸光，由種植到採收，一共要4年以上的時間，再加上土地復原的時間，種植人參的成本居高不下。

「中國人參看吉林，吉林人參看白山，最好人參在撫松」走進人參市場，不但可以看到各種年份的原參和老山參，各種人參加工產品，人參肽、人參茶、人參面膜、人參皂琳瑯滿目。其中，膠原蛋白肽、長白山人參肽系列產品年產高達100噸，產品遠銷美國等地。

撫松未來將打造「長白山人參」大品牌。吉鵬飛表示，自從成立「長白山人參」品牌，許多企業加盟，品牌價值已達190億元。

品牌 博物館 人民幣

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