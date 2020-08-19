聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳首趟 中歐班列貨運德國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

18日下午，一趟滿載著粵港澳大灣區優質工業品的中歐班列從深圳平湖南站緩緩開出，一路向德國杜伊斯堡駛去。這是深圳平湖南站開出的首趟中歐班列。

中新社引述廣鐵集團廣州貨運中心指出，這趟「灣區號」中歐班列從深圳平湖南站出發，由新疆阿拉山口口岸出境，途經莫斯科、明斯克、華沙、漢堡等地，將於16天後到達德國杜伊斯堡。該班列全程運行13438公里，是目前中國大陸運距最長的中歐班列之一。

該中歐專列由深圳市政府搭台，招商局集團旗下的中國外運聯手深圳國際控股公司成立平台公司主導運營，廣鐵集團、中鐵集裝箱廣州分公司等共同參與打造。這趟班列的開行，有助於打造粵港澳大灣區-中亞-東歐-西歐國際陸上物流新通道，為深圳市及周邊地區產業群提供更加安全、環保、穩定的運輸保障，助推深圳市外貿先行示範區建設。

在全球疫情防控新形勢下，世界貿易通道受阻，大灣區企業的國際供應鏈安全遭遇前所未有的威脅。中歐班列以其安全快捷、綠色環保、成本較低、受自然環境影響小等優勢，日益受到更多企業和貨主的青睞，已成為運送民生物資和產業鏈物資的重要載體。

中國外運股份有限公司董事長李關鵬表示，「灣區號」將為大灣區高端製造業量身定製直達精品班列、東協班列、過境班列、行郵班列、散拼班列、金融增值服務等特色產品，為珠三角地區製造業企業開闢國內國際市場提供更大助力。

深圳平湖南的中歐班列將保持常態化運行，計畫每周開行一列，並視市場需求增開。

深圳 德國 疫情

延伸閱讀

日本喪葬費全球最昂貴 德國是歐洲之最卻遠低於中國

立陶宛收容白俄羅斯反對派領袖 德國總理致謝

深圳成中國首個5G覆蓋城 應用廣泛

拋棄德國？ 美與波蘭簽新防衛協定

相關新聞

愛奇藝、騰訊 最快9月 被「逐出」台灣

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）將於九月三日召開「網際網路視聽服務管理法」（ＯＴＴ ＴＶ專法）公聽會，外界關心「如何處理中國...

陸電信三大咖 一天賺進16億

中國電信昨（18）日公布財報後，大陸三大電信商上半年財報皆出爐，共賺人民幣730.94億元（約新台幣3,070億元），日...

杭州快遞產業鏈 2025拚營收千億

浙江省杭州市發展改革委18日披露，該市推出「關於促進快遞產業高質量發展的若干意見」提出以培育快遞全產業鏈為目標，加快快遞...

非洲咖啡街、可可中心 湖南開業

「湖南—非洲三國貿易合作推介會暨非洲咖啡街、可可營銷中心開業儀式」18日在長沙舉行。湖南省商務廳廳長徐湘平表示，湖南將打...

滬企業銀行開戶電子化 上路

上海兩家公司的負責人18日使用電子營業執照和電子印章，在交通銀行成功辦理了單位銀行結算賬戶預開戶手續。這兩家公司由此也成...

廣東7月外貿大反彈 增長10.9%

海關總署廣東分署18日介紹，2020年7月廣東省進出口總額實現10.9%的增長，其中出口大幅反彈，同比（與上一年同期相比...

深圳首趟 中歐班列貨運德國

18日下午，一趟滿載著粵港澳大灣區優質工業品的中歐班列從深圳平湖南站緩緩開出，一路向德國杜伊斯堡駛去。這是深圳平湖南站開...

吉林人參產業 種植科技標準化

吉林省去年底將長白山地區24縣列為人參種植保護區，2020年該省參業產值將破800億元（人民幣，下同），到2025年，參...

德陽造發電機定子繞組 通過試驗

近日，在白鶴灘水電站左岸地下廠房1號機坑，由位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的全球首台...

閩台農業融合 福建又增9產業園

「大陸的品種根系發達，台灣的品種結出來的茄子更清甜。這兩者嫁接培育出來的茄子苗，既適應了這裡的氣候和土壤，結出來的茄子又...

大陸多家鋼企淨利 腰斬

大陸上市鋼企上半年盈利大多下滑，甚至有多家比去年同期大減50%以上，官方擬推出新版《鋼鐵產能置換實施辦法》。

專家：大陸房貸利率下半年趨穩

大陸房貸利率今年已連續下降七個月，「七連降」釋放什麼信號？專家認為，今年上半年房貸利率持續下降趨勢難以延續，預計下半年會...

熱門新聞

林鄭月娥：被美國制裁後 「信用卡不能刷了」

大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

四川持續暴雨 水漫樂山大佛腳趾 中共建政以來首見

武漢恢復正常生活 海灘水上樂園電音趴擠爆

蒙古國總統送給習近平的3萬隻羊 全都要被宰了

環球時報呼籲：台海各方都應恪守「不開第一槍」原則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。