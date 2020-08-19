深圳首趟 中歐班列貨運德國

18日下午，一趟滿載著粵港澳大灣區優質工業品的中歐班列從深圳平湖南站緩緩開出，一路向德國杜伊斯堡駛去。這是深圳平湖南站開出的首趟中歐班列。

中新社引述廣鐵集團廣州貨運中心指出，這趟「灣區號」中歐班列從深圳平湖南站出發，由新疆阿拉山口口岸出境，途經莫斯科、明斯克、華沙、漢堡等地，將於16天後到達德國杜伊斯堡。該班列全程運行13438公里，是目前中國大陸運距最長的中歐班列之一。

該中歐專列由深圳市政府搭台，招商局集團旗下的中國外運聯手深圳國際控股公司成立平台公司主導運營，廣鐵集團、中鐵集裝箱廣州分公司等共同參與打造。這趟班列的開行，有助於打造粵港澳大灣區-中亞-東歐-西歐國際陸上物流新通道，為深圳市及周邊地區產業群提供更加安全、環保、穩定的運輸保障，助推深圳市外貿先行示範區建設。

在全球疫情防控新形勢下，世界貿易通道受阻，大灣區企業的國際供應鏈安全遭遇前所未有的威脅。中歐班列以其安全快捷、綠色環保、成本較低、受自然環境影響小等優勢，日益受到更多企業和貨主的青睞，已成為運送民生物資和產業鏈物資的重要載體。

中國外運股份有限公司董事長李關鵬表示，「灣區號」將為大灣區高端製造業量身定製直達精品班列、東協班列、過境班列、行郵班列、散拼班列、金融增值服務等特色產品，為珠三角地區製造業企業開闢國內國際市場提供更大助力。

深圳平湖南的中歐班列將保持常態化運行，計畫每周開行一列，並視市場需求增開。