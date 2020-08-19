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廣東7月外貿大反彈 增長10.9%
海關總署廣東分署18日介紹，2020年7月廣東省進出口總額實現10.9%的增長，其中出口大幅反彈，同比（與上一年同期相比）增長17%；對美貿易額同比增長28.3%。
中新社報導，據統計，今年1至7月，廣東外貿進出口3.73兆元人民幣，比去年同期下降4.3%，降幅較1至6月收窄2.8個百分點。其中，7月份，廣東外貿進出口6737.4億元，同比增長10.9%，增幅較6月擴大10.1個百分點。
廣東對主要貿易夥伴均為正增長，其中，對東協國家、美國、台灣實現兩位數增長。7月，廣東前六位貿易夥伴分別為東協國家（增長14%）、美國（28.3%）、香港（5.6%）、歐盟（8.7%）、台灣（17.5%）、日本（6.8%）和韓國（3.1%），均實現正增長。
防疫物資和「宅經濟」商品出口增長明顯。7月，廣東出口紡織製品（含口罩）、醫藥品和醫療器械等防疫物資分別增長2.4倍、53.9%和94.7%；出口「宅經濟」商品中的電腦、家電、音視頻設備、手機、家具等均保持兩位數增長，分別同比增長28.8%、37.5%、18%、19.3%和15.2%。
此外，隨著全球主要經濟體解除封鎖措施，重啟經濟，帶動廣東電子商品出口快速增長。7月，廣東出口電子元件391.6億元，同比增長29.1%，電工器材251.9億元，同比增長22.8%。
海關總署廣東分署表示，隨著全球主要經濟體經濟活動逐漸恢復以及廣東系列穩外貿政策措施落地生效，將對廣東外貿形成有力支撐。
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