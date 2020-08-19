閩台農業融合 福建又增9產業園

「大陸的品種根系發達，台灣的品種結出來的茄子更清甜。這兩者嫁接培育出來的茄子苗，既適應了這裡的氣候和土壤，結出來的茄子又好吃，很好賣。」廈門百利種苗有限公司的台籍技術總監曾明寶說。

中新社報導，廈門同安閩台農業融合發展（種子種苗）產業園今年初設立，以廈門百利種苗有限公司為核心企業，目前已入駐了4家大陸企業和2家台資企業，總體定位是「兩岸種業創新中心」。

廈門百利種苗有限公司成立於2011年，由日本明治大學碩士畢業生康英德回鄉創立。該公司如今每年生產各類蔬菜嫁接苗、實生苗等約2.2億株，並在台灣成立了種苗公司。康英德說，台灣有技術，大陸有市場，希望把兩者的優勢結合起來。

已年過五旬的曾明寶畢業於台灣中興大學園藝研究所，在台灣曾是農業電台的主播。六年前，他辭去了台灣的高薪工作，來到大陸發展。

「台灣在農業方面有很好的品種，但市場畢竟很小。作為一個學農業的人，我希望有更大的平台。」曾明寶對兩岸農業產業融合的前景十分看好。

在他看來，通過「良種+良法+良品」的模式可帶動農民增產增收。曾明寶認為，產業園的設立有利於兩岸種子種苗企業強強合作，並吸引更多兩岸高校和科研機構加入，開展種子種苗科研及資源庫建設。

高標準建設創業園、產業園，是福建推動閩台農業產業融合發展的著力點，漳州漳浦等6個大陸國家級台灣農民創業園，已累計有642家台資企業入園創業，引進台資11.9億美元，年產值超過60億元人民幣。今年初，福建又設立9個閩台農業融合發展產業園。

福建省農業農村廳廳長黃華康表示，閩台農業融合發展產業園區將同等享受大陸國家級台農創業園扶持政策，重點支持建設基礎設施、引進台灣農業良種技術、開展聯合科研攻關、發展現代農業建設項目等。