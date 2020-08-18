大陸半導體IP第一股芯原登陸科創板 首日飛漲284%

大陸半導體IP（智慧財產權）第一股芯原股份今（18）日以人民幣38.53元的發行價登陸科創板。開盤後股價漲幅一度大漲346%，收盤上漲284%至148元，公司市值逾人民幣700億元。

財新網報導，2001年成立的芯原是中國大陸第一、全球第七的半導體IP授權商，全球市場占有率約1.8%，有7奈米工藝晶片設計能力。公司是為客戶提供平臺化、全方位、一站式晶片定製服務和半導體IP授權服務的企業。

芯原此次上市募集資金總額達人民幣18.6億元，遠高於起初計畫的7.9億元。公司預計將投入開發智慧可穿戴設備、汽車、家居和城市應用的IP等。目前，芯原有最高7奈米工藝節點晶片的設計能力，並已開始進行5奈米晶片的設計研發。

上市後，芯原股份已成為科創板積體電路設計產業中重要的一員。

投資界報導，芯原總部位於上海，在中國大陸和美國設有5個設計研發中心，全球共有10個銷售和客戶支援辦事處，目前員工已超過1,000人。此外，包括商湯科技、海康、谷歌、Facebook、微軟、博通、恩智浦等都是公司的客戶。

芯原大股東、華山資本合夥人陳大同和楊鐳一致表示，華山資本九年前投資芯原時，正值大陸半導體行業投資的冷門時期。伴隨公司的成長，親眼目睹大陸半導體行業在西方國家打壓封鎖下的崛起。今天的芯原成功上市，也是大陸的科技創新背景下半導體行業發展的見證。

華山資本合夥人王志偉說，當前產業發展愈發呈現出一種新趨勢，包括小米、海康、商湯、谷歌、微軟、Facebook等在內的大型AI企業和系統集成商，越來越重視在上游晶片端即開始定義自己的獨特優勢與核心競爭力。芯原在半導體設計服務和IP授權等方面已有豐富積累，深度布局，並形成全球範圍內的行業品牌，這種行業變化為芯原帶來重要發展機遇。