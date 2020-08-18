中國電信：相信華為會採取措施減少供應鏈影響

中國電信董事長柯瑞文今（18）日表示，中國電信非常關注華為的情況，相信華為會採取一些措施減少對供應鏈的影響，這也是我們希望看到的，

第一財經報導，美國商務部進一步升級對華為禁令，將直接影響華為上下游產業鏈。

今年上半年，大陸三大電信業者陸續進行5G基地台的集中採購，華為均以高比率中標。柯瑞文透露，中國電信今年的設備採購中，華為比率超過一半，不過中國電信角採取多供應商政策，不管是移動通信、固定通信還是IDC，多元化的供應管道使公司能夠適應未來發展的趨勢。

對於華為的遭遇，他呼籲全球應該採取更多的合作，不管是中國大陸還是全球，資訊通信行業國際化程度非常高，合作對全球產業和每個國家都是有益的。

此外，中國電信也回應在美洲的業務情況。柯瑞文表示，中國電信美洲公司在美國有營運牌照，運營時間超過十年，一直和美國的監管機構保持良好溝通、合作，接受監管，遵守當地的法律和監管。

他稱，目前中國電信的美洲公司經營總體還是正常的，每個公司的收入和資產規模在股份公司的整個盤子裡面都不是很大，會持續和監管機構保持溝通，陳述公司的意見，密切注意市場並做好預案。