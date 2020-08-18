快訊

新冠肺炎新階段！ WHO曝這年齡層成為亞太區傳播疫情主力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國電信：相信華為會採取措施減少供應鏈影響

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國電信非常關注華為的情況，相信華為會採取一些措施減少對供應鏈的影響。歐新社
中國電信非常關注華為的情況，相信華為會採取一些措施減少對供應鏈的影響。歐新社

中國電信董事長柯瑞文今（18）日表示，中國電信非常關注華為的情況，相信華為會採取一些措施減少對供應鏈的影響，這也是我們希望看到的，

第一財經報導，美國商務部進一步升級對華為禁令，將直接影響華為上下游產業鏈。

今年上半年，大陸三大電信業者陸續進行5G基地台的集中採購，華為均以高比率中標。柯瑞文透露，中國電信今年的設備採購中，華為比率超過一半，不過中國電信角採取多供應商政策，不管是移動通信、固定通信還是IDC，多元化的供應管道使公司能夠適應未來發展的趨勢。

對於華為的遭遇，他呼籲全球應該採取更多的合作，不管是中國大陸還是全球，資訊通信行業國際化程度非常高，合作對全球產業和每個國家都是有益的。

此外，中國電信也回應在美洲的業務情況。柯瑞文表示，中國電信美洲公司在美國有營運牌照，運營時間超過十年，一直和美國的監管機構保持良好溝通、合作，接受監管，遵守當地的法律和監管。

他稱，目前中國電信的美洲公司經營總體還是正常的，每個公司的收入和資產規模在股份公司的整個盤子裡面都不是很大，會持續和監管機構保持溝通，陳述公司的意見，密切注意市場並做好預案。

基地台

延伸閱讀

美國擴大封殺華為 科技業供應鏈恐陣腳大亂

美國提升對華為禁令 中國：採必要措施回應

美祭重手封殺華為 這幾檔概念股跌幅逾半根停板

憂中國設備裝後門 印度要電信商提資安報告

相關新聞

龍騰光電上市兩日股價最高漲超10倍

龍騰光電繼8月17日登陸科創板首日大漲707.38%後，今（18）日股價繼續狂飆，盤中經歷兩次停牌，一度上漲超過51%，...

中國電信：相信華為會採取措施減少供應鏈影響

中國電信董事長柯瑞文今（18）日表示，中國電信非常關注華為的情況，相信華為會採取一些措施減少對供應鏈的影響，這也是我們希...

大陸6月拋93億美元美債 市場警惕美債走勢脫節

美國財政部於當地時間17日公布的數據顯示，6月美國國債的外國持有總量增加609億美元，達到今年2月以來的最高水準。但大陸...

大陸半導體IP第一股芯原登陸科創板 首日飛漲284%

大陸半導體IP（智慧財產權）第一股芯原股份今（18）日以人民幣38.53元的發行價登陸科創板。開盤後股價漲幅一度大漲34...

【Bloomberg】大陸經濟逐漸復甦 正證明將率先從疫情中站起來

大陸經濟第1季經歷了空前的滑坡，之後在工業部門帶動下回升，而且可能是全球主要經濟體之中，今年唯一能締造正成長的國家。彭博資訊對經濟學者所做的調查顯示，今年大陸預估將成長2%。

反制美國？中稀土出口大砍近7成

據日本共同社報導，中國稀土出口量從今年初開始明顯下降，7月與去年同期相比，大減69%。與北京對立加深的美國，有8成稀土依賴中國，包括軍事在內的高科技產業也依賴中國稀土。該媒體分析，中國稀土出口若停滯、又或中方以稀土供應報復美國，恐會成美國與北京新一波衝突的導火線。

美國進一步限制華為 陸外交部：霸權行徑堅決反對

川普政府對華為啟動新一輪封殺，大陸外交部發言人趙立堅18日回應稱，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等大陸企業，美方濫用...

甘肅隴南洪災逾28萬人受災 預估經濟損失15.2億人民幣

據甘肅省隴南市應急管理局報告指出，11日以來，隴南市發生兩次暴雨過程，致宕昌縣、武都區、康縣、文縣、成縣、禮縣、徽縣、兩...

放話關閉大陸領事館後 澳洲葡萄酒遭反傾銷調查

澳洲聯邦參議員派崔克（Rex Patrick）15日在其個人推特發文稱，澳洲應關閉中國大陸駐阿得雷德總領事館。不料三天後...

【丁學文專欄】中國經濟亂中有序 強勢新物種誕生中

當全球各地仍然為了Covid-19的肆虐而手忙腳亂之際，我看見中國大陸正用著低調小跑步的方式，推進著國家資本主義的寧靜革命；我還看見中國大陸正用雙循環+新基建的推動，讓那個民營企業想要與共產黨劃清界線的時代一去不復返

貴州政金企融資對接 簽約逾3700億元

2020年貴州省夏季政金企融資對接活動周總結大會暨集中簽約儀式日前在貴陽舉行，本次活動周共簽約項目730個，總金額373...

大陸星級飯店 5星845家

大陸國家文化和旅遊部表示，截至2019年底，大陸全國星級飯店管理系統中共有星級飯店10003家，其中一星級62家，二星級...

熱門新聞

林鄭月娥：被美國制裁後 「信用卡不能刷了」

大陸國企龍頭 中國鐵建集團董事長陳奮健墜樓死亡

大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

四川持續暴雨 水漫樂山大佛腳趾 中共建政以來首見

全球疫情緊…武漢泳池「下餃子」

武漢恢復正常生活 海灘水上樂園電音趴擠爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。