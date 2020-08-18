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陸首次以締約國身分參加「武器貿易條約」締約國大會

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸首次以締約國身分參加「武器貿易條約」第六次締約國大會，並提出書面三點主張。（圖／取自環球網）
大陸首次以締約國身分參加「武器貿易條約」第六次締約國大會，並提出書面三點主張。（圖／取自環球網）

由於新冠肺炎疫情影響，「武器貿易條約」第六次締約國大會17至21日透過書面方式召開，大陸首次以締約國身分與會並提交書面發言，提出三點主張。其中值得注意的是，積極支持聯合國在常規軍控方面發揮核心作用，以及呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。

據央視新聞報導，中國大陸裁軍大使李松17日分別與締約國大會主席、阿根廷常駐日內瓦代表比列加斯和條約秘書處負責人德拉德拉通電話。李松表示，大陸高度重視常規武器引發的人道主義問題，對軍品出口採取慎重負責態度並實行嚴格管理；積極支持國際社會採取必要措施規範國際武器貿易，打擊非法武器轉讓；全程參加「武器貿易條約」談判，條約生效後作為觀察員積極參加歷屆締約國大會。

大陸在書面發言中就加強「武器貿易條約」提出三點主張：第一，持續提高條約普遍性和有效性，開展國際合作與援助；第二，加強聯合國框架內常規武器軍控機制的互動合作，支持聯合國在常規軍控方面發揮核心作用；第三，強化負責任的武器貿易理念，呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。

比列加斯和德拉德拉熱烈歡迎中國大陸首次以締約國身分與會，強調中國大陸加入是該條約發展歷程的一個重要里程碑，期待中國大陸全面參與條約框架下的國際交流與合作，推動多邊軍控進程。

聯合國 軍售

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