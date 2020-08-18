美國進一步限制華為 陸外交部：霸權行徑堅決反對

川普政府對華為啟動新一輪封殺，大陸外交部發言人趙立堅18日回應稱，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等大陸企業，美方濫用國家力量對陸企採取各種限制措施，是赤裸裸的霸權行徑。

據環球網報導，趙立堅在18日的大陸外交部例行記者會上做出如上表示。他說，美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈，供應鏈、價值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。

趙立堅強調，美方對華為等中國企業的打壓越歇斯底里就越證明這些企業的成功，也越證明美方的虛偽和霸道。

美國商務部周一新增38家華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片。

此外，針對大陸商務部今天公告，對原產於澳洲的葡萄酒發起反傾銷立案調查，趙立堅稱，這是一起正常的反傾銷調查立案。中方主管部門今年7月6日收到國內葡萄酒產業提交的反傾銷調查申請，經依法審查，認為該申請符合法定條件，並於8月18日發起調查。

他說，「主管部門將依法公平、公正地開展相關調查工作。」