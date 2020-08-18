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甘肅隴南洪災逾28萬人受災 預估經濟損失15.2億人民幣
據甘肅省隴南市應急管理局報告指出，11日以來，隴南市發生兩次暴雨過程，致宕昌縣、武都區、康縣、文縣、成縣、禮縣、徽縣、兩當縣出現洪澇災害。經初步統計，此次災害造成隴南市8個縣區153鄉鎮1,810村，8萬288戶、28萬6,796人受災。截至17日，直接經濟損失逾人民幣15億元（約新台幣63億元）。
新浪財經報導，截至17日19時，其中，農業經濟損失人民幣2億3,358萬元、工礦企業損失112萬元、基礎設施損失11億5,197萬元、公益設施損失1,139.4萬元、家庭財產損失1億1,504萬元。
另，全市緊急轉移安置人員1萬23戶、3萬8,661人，房屋倒塌426戶1,273間、嚴重受損1,615戶5,076間、一般受損2,880戶9,019間。
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