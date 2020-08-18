甘肅隴南洪災逾28萬人受災 預估經濟損失15.2億人民幣

當全球各地仍然為了Covid-19的肆虐而手忙腳亂之際，我看見中國大陸正用著低調小跑步的方式，推進著國家資本主義的寧靜革命；我還看見中國大陸正用雙循環+新基建的推動，讓那個民營企業想要與共產黨劃清界線的時代一去不復返

2020-08-18 10:30