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放話關閉大陸領事館後 澳洲葡萄酒遭反傾銷調查

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸與澳洲近年來摩擦不斷。路透
中國大陸與澳洲近年來摩擦不斷。路透

澳洲聯邦參議員派崔克（Rex Patrick）15日在其個人推特發文稱，澳洲應關閉中國大陸駐阿得雷德總領事館。不料三天後，大陸商務部就在周二上午公告，即日起對澳洲進口裝入2公升及以下容器的葡萄酒展開反傾銷調查。

來自南澳大利亞州的聯邦參議員派崔克上周六在推特上稱，大陸駐阿得雷德總領事館對澳洲在該地區海軍造船業的間諜活動已嚴重威脅澳洲國家安全。

澳大利亞廣播公司（ABC）16日報導，澳洲國防部對此回應表示，確實發現有外國情報部門正對澳洲國防能力和戰略利益構成極端威脅，但澳洲國防部並未明指究竟是哪一個國家，部分澳洲國安官員私下表示其實就是中國。

大陸駐阿得雷德總領事館17日發表聲明指出，注意到派崔克的發言，並指「有關言論毫無事實根據，相當荒謬」。

值得注意的是，在派崔克發表前述論點後，大陸商務部就在18日公告，對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查。

根據大陸商務部統計，過去幾年大陸進口的澳洲葡萄酒數量呈現持續大幅增長，2019年達到12.08萬千升，比2015年增長113%，佔當年大陸葡萄酒進口總量的26.49%。

大陸商務部稱，本次調查通常應在2021年8月18日前結束，特殊情況下可延長至2022年2月18日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 葡萄酒 反傾銷

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