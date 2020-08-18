上汽累積產銷 破2千萬輛

中美合資上汽通用汽車披露，上汽通用汽車累計產銷已突破2千萬輛，再次刷新中國汽車行業發展的速度紀錄。

中新社報導，作為中國國內最大的中美合資企業，上汽通用汽車成立23年來，整合全球優勢資源，持續提昇差異化體系競爭力。

迄今上汽通用汽車已經擁有浦東金橋、煙台東嶽、瀋陽北盛和武漢分公司4大生產基地，共9個整車生產廠、4個動力總成廠的全國布局，打造出國內領先、國際上有競爭力的智能製造體系。

上汽通用汽車與泛亞汽車技術中心已在國內率先形成了完整意義上的整車與動力總成開發能力，並在新能源和車聯網等前瞻技術開發領域不斷創新突破，實現了從「在中國製造」、「為中國製造」再到「研發在中國」。

在共享出行領域，上汽通用汽車「時行」新能源車分時共享項目自2017年正式上線至今，共享時長累計60萬小時，共享行駛里程累計已達到550萬公里。

上汽通用汽車總經理王永清表示，上汽通用汽車的成長與中國汽車市場快速發展的時代風雲際會。

王永清說，上汽通用汽車經受住了市場與環境風雲變幻的考驗，實現了經濟效益與社會效益的共贏發展。

上汽通用汽車將加快面向未來的產品與業務布局，從容地應對未來的產業格局和市場競爭。

上汽通用汽車透露，將沿著高質量發展的道路開啟新征程。未來上汽通用汽車將以產品技術和業務模式的雙創新為突破口，提供更豐富多元的新技術和產品。