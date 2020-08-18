陸大中城市 房價小幅降溫

年中的樓市熱度「小高峰」過後，中國大中城市房價出現小幅降溫。中國大陸國家統計局日前日發布的數據顯示，7月份，70個大中城市中，59個城市新建商品住宅價格環比上漲，6個城市新房價格環比下降，5個城市持平。

中新社報導，7月房價上漲城市數量相較6月份（61個）下降2個，打破了自3月份以來連續增多的趨勢。二手房市場出現同樣的情形。當月，70城中，45個城市二手房價環比上漲，較上月減少5個。

房價環比上漲城市數量減少外，7月份，一二三線城市無論新房還是二手房，房價漲幅均不再擴大。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬指出，7月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅與上月相同。

35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.8%和0.5%，漲幅均與上月相同。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄指出，7月房價出現小幅降溫跡象，這是由於前期積壓需求逐漸釋放後，市場重回理性；同時，7月份部分樓市過熱的城市陸續出台調控政策，新房二手房市場熱度均有所回落。上半年房地產市場昇溫過快的城市如深圳、南京、杭州、寧波、東莞等均在7月份發布收緊房地產調控的相關政策。

中原地產首席分析師張大偉認為，目前樓市調控政策以穩為主，部分城市需求端的刺激政策出台後不久即被撤回，一些城市則相應收緊樓市，房價上漲幅度預計還將繼續走低。