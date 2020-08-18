提高性價比 長光衛星全球搶市

總部位於長春的長光衛星，是大陸第一家商業遙感衛星公司，5年來經10次發射，成功將19顆衛星送入軌道，其中「吉林一號」衛星16顆，能為農林生產、環境監測、智慧都市、地理測繪、土地規畫等提供高清的遙感資訊。

不久前貝魯特大爆炸，把清晰畫面傳回中國大陸的，即為吉林一號。長光衛星科技副總經理賈宏光表示，第一代吉林一號衛星單顆重量420公斤，而當時其他同型號衛星的重量是700公斤。經過5年發展，在各項技術指標不降低的前提下，如今的「吉林一號」衛星單顆重量已經縮減至40公斤，製造成本業也從原來的8千萬元（人民幣，下同），降低至800萬元。

賈宏光表示，做商業衛星，性價比就是競爭力。衛星的綜合成本包括製造、發射、地面站建設等，原來這些加在一起折算到單顆衛星上至少需要1.5億元，而通過不斷創新，現在只需要1500萬元，市場競爭力極大提高。他說，「參與競標時，長光的衛星製造周期更短，製造成本和報價更低，自然受到客戶青睞。有些國外企業的最終報價甚至比長光貴好幾倍。」

在自主創新原則下，衛星主要零件全部大陸國產化，而且衛星的重量和成本得到有效控制，比國外企業便宜好幾倍。記者賴錦宏／攝影

提到衛星遙感應用，賈宏光表示，根據實際需要，客戶可以買衛星，也可以租衛星，或者只花幾萬元人民幣租一次拍攝。如果選擇資料庫中現有影像，那麼一平方公里的衛星圖片只需要支付45元。拿商業建築規畫為例，可能只需要支付幾百元，就能準確掌握幾平方公里內的綠化率、交通狀況等。

賈宏光指出，長光重視創新，每年在科技研發上的投入約占公司銷售收入的30%。目前員工總數451人，其中985大學及中科院系統畢業的博士、碩士超過80%，平均年齡只有20多歲。

到今年底，長光將有28顆衛星在軌；2021年，將完成60顆衛星組網，提供更加豐富的遙感資訊服務。另據吉林官員透露，長光衛星即將在大陸股市上市，目前各項上市前準備工作都在進行中。