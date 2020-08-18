陸機床工具業轉好 全年有望持平

中國機床工具工業協會17日發布2020年上半年機床工具行業經濟運行情況分析：上半年，新冠肺炎疫情使機床工具行業受到嚴重影響，1、2月主要經濟指標大幅下滑；3月後主要經濟指標逐月轉好，5、6月回穩向好的趨勢趨於明朗。

中新社報導，今年1到6月中國機床工具行業累計完成營業收入2946.6億元人民幣，同比降低7.6%。

今年以來，各月累計完成營業收入同比降幅逐月明顯收窄，月度同比的向好變化更加明顯，其中，4月後連續三個月當月完成營業收入同比明顯增長。

此外，1到6月機床工具行業累計實現利潤總額158.3億元，同比降低2.5%，比全國規模以上工業企業實現利潤總額同比降幅小10.3個百分點。

今年以來，各月累計實現利潤總額的同比降幅逐月明顯收窄。

隨著中國國內疫情形勢向好及一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，今年3月以來進出口逐步回穩。

上半年中國機床工具進出口總額122.7億美元，同比下降12.3%，降幅較一季度收窄3.8個百分點。其中，進口同比下降15.7%，降幅較一季度收窄5.6個百分點；出口同比下降8.9%，降幅較一季度收窄1.7個百分點。

由於當前新冠疫情在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際貿易和投資萎縮，外貿面臨的不確定因素增多，下半年中國機床工具行業的進出口形勢依然嚴峻。

中國機床工具工業協會分析指出，綜合上述各種因素，中國疫情防控形勢持續向好，各項政策措施逐步顯效，各種積極因素不斷積累。

分析表示，下半年行業運行持續向好的基礎受不確定因素的影響仍較大，預計中國機床工具行業全年主要經濟指標有望與上年持平。