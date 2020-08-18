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第19屆長春農博會 推智慧農業

聯合報 / 特派記者賴錦宏／長春報導
來自延邊州的兩位少女，在長春農博會現場直播賣黑木耳。記者賴錦宏／攝影
來自延邊州的兩位少女，在長春農博會現場直播賣黑木耳。記者賴錦宏／攝影

主打智慧型農業的長春農博會，陪伴型機器人在農博會中頗受觀眾矚目。記者賴錦宏／攝影
主打智慧型農業的長春農博會，陪伴型機器人在農博會中頗受觀眾矚目。記者賴錦宏／攝影
第十九屆長春農博會日前在吉林長春舉行，吉林省長景俊海在開幕式中表示，不久前，中共總書記習近平視察吉林，指示保護好、利用好黑土地這「耕地中的大熊猫」，希望吉林爭當農業現代化排頭兵。本屆農博會的舉辦，將加快構建現代農業「三大體系」。

景俊海指出，吉林省是農業大省、下一步實施鄉村振興戰略，加快農村一二三產融合發展，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。現代農業已成為吉林經濟發展的新目標。

農博會中萬頭攢動，各市、縣都帶來自己最優產品，推薦給消費者和客商。吉林不是中國大陸糧食產量最大的省分，卻是糧食商品化第一名的省分，稻米、水梨、南瓜、桃子，質量都是中國大陸第一。

與往屆不同，本屆農博會線上內容豐富。組委會為企業免費開通線上展位，利用大數據、5G、VR等手段搭建數位展廳，將線下商品搬到線上，拓展「雲經濟」。

農博會組委會表示，線上辦展的構想由來已久，疫情加速其落地實施。在現場，兩位穿著朝鮮族服飾的少女在延邊州的展位直播賣黑木耳，女店長稱，自己是80後返鄉創業，希望優質黑木耳能藉著農博會直播，讓更多民眾接納並喜歡。

本屆農博會共識有5個展廳。主辦單位透露，原本每年都會設「台灣展區」，展位大約有200平方公尺，但今年因為疫情沒有邀請台灣廠商參加。

本屆展會以「發展智慧農業、引領產業發展、增强交易功能、助力鄉村振興」為主題，共設計「品牌展銷與設施裝備、產業示範與科普教育、經貿論壇與賽事活動」三大板塊38項展示與活動內容。

展會期間還將舉辦中國東北黑土地論壇、雜糧產業峰會、農業再生資源發展論壇，邀請知名專家學者、資深業界人士，研討現代農業發展。在黑土地利用和保護、糧食安全生產、農業資源再生利用等方面，能有促進作用。

農博 直播 疫情

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