公路轉鐵路 泰水果3天就到陸

「以前我們進口泰國水果到中國口岸，從公路走大概需要六七天，現在公路轉鐵路，只需要三天時間。這種運輸方式集檢疫、通關、物流等功能為一體，方便快捷，越來越多的客戶品嘗到更新鮮的水果」。廣西寶生縱橫國際物流有限公司董事長張學表示。

中新社報導，張學在廣西憑祥（鐵路）口岸從事跨境水果貿易，該口岸是連接中國鐵路與越南鐵路的國家一類國際口岸（鐵路），也是國際陸海貿易新通道、中歐班列進出口的一個重要節點，今年2月和4月，先後獲批成為進境水果指定監管場地和泰國水果經第三國輸華入境口岸。

憑祥海關關長彭程說，目前，中歐班列貨物經憑祥鐵路口岸出口到達越南，主要線路有鄭州—憑祥—越南安源、江蘇海安—憑祥—越南河內、南寧—憑祥—越南河內、武漢—憑祥—河內、重慶（成都）—南寧—憑祥—河內，是中國與東盟（東協）經濟貿易合作的重要物流通道。

中國向越南發運的商品主要為電子產品、輕工業品及日用品等，自越南回程班列發運的商品主要為電子產品及水果。

今年1月至7月，憑祥海關共監管進出境中歐班列217列，同比增長5.2倍；憑祥鐵路口岸開行進境水果班列64列，進口水果1.05萬噸，價值1.2億元人民幣。

南寧海關表示，今年該關出台12條助力中歐班列發展措施，支持企業通過艙單歸併、無接觸式轉關等方式開展通關業務，允許企業以總運單形式辦理快速轉運手續，降低成本。

彭程表示，接下來，將繼續提升鐵路口岸通行能力和通關效率，在鐵路艙單管理系統上線基礎上，試行出口提前申報模式等改革，助力外貿發展。

南寧海關提供數據顯示，今年7月，廣西外貿進出口422.8億元，同比增長13.2%，加工貿易、一般貿易、保稅物流均實現兩位數以上增長。