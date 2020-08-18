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電動福建 拚2年產值逾2800億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建已成為新能源汽車的高地。統計數據顯示，福建省新能源汽車全產業鏈2019年產值超過1400億元（人民幣，下同）；其中，寧德時代更是實現營業收入458億元，全球市場占有率達28%，動力電池使用量連續三年居全球第一。

中新社報導，福建日前明確，將加快新能源汽車、儲能電池和新能源裝備推廣應用，推動產業高質量發展，建設「電動福建」。官方稱到2022年，全產業鏈產值超過2800億元。　

多位經濟專家認為，加快推動「電動福建」建設，既營造了有利於汽車消費的市場環境，有效應對疫情對產業的衝擊；也深化福建生態文明試驗區建設，推進供給側結構性改革。　　

福建省是大陸首個國家生態文明試驗區，新能源汽車、儲能電池和新能源裝備率先推廣應用。近年來，福建官方密集發力新能源汽車領域，先後出台《福建省新能源汽車產業發展規劃（2017-2020）》以及《關於加快全省新能源汽車推廣應用促進產業發展的實施意見》。　　

目前，福建省新能源客車、動力電池、永磁電機等關鍵產品技術均處於全國前列，現有新能源汽車整車生產企業9家，基本涵蓋了所有類別的新能源汽車產品。其中，去年9月正式投產的上汽寧德工廠自去年10月到12月，3個月共生產汽車10018輛，其中新能源汽車3350輛，產值約15億元，預計2020年產銷將超過8萬輛。然而，福建新能源汽車推廣應用示範效應還不足，除公交外，公務車、出租車、物流車等公共領域，新能源汽車仍較少。從日前發布的《關於進一步加快新能源汽車推廣應用和產業高質量發展推動「電動福建」建設三年行動計畫（2020-2022年）》中可見，福建將重點培育和打造新能源汽車、儲能電池、新能源裝備產業集群，壯大和延伸產業鏈。

官方明確，到2022年，福建省累計推廣應用新能源汽車標準車56萬輛，在2019年累計推廣應用基礎上翻一番；各設區市城市核心區公共充電網絡較為完備，各縣（市、區）城市核心區公共充電服務網絡初步建成，全省便捷高效的充電網絡基本形成。

福建將重金支持研發中心建設，加快新車型開發，支持企業加大研發投入；支持寧德時代能源器件創新實驗室、廈門鎢業高端儲能材料國家地方聯合工程研究中心、省汽車集團汽車研究院等研發平台建設；加強新一代動力電池、儲能電池、輕量化新材料和新型充電樁、廢舊電池梯次與再生利用等關鍵共性技術攻關和示範應用。

福建 疫情

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