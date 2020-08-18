大陸星級飯店 5星845家

大陸國家文化和旅遊部表示，截至2019年底，大陸全國星級飯店管理系統中共有星級飯店10003家，其中一星級62家，二星級1658家，三星級4888家，四星級2550家，五星級845家。

新華社報導，文化和旅遊部市場管理司近日發布的《2019年度全國星級飯店統計報告》，2019年，共有8920家星級飯店的經營數據通過了省級文化和旅遊行政部門的審核，其中廣東省有586家，數量位居全國首位；浙江省和山東省分別位列第二位、第三位。

統計顯示，去年全年，全國星級飯店營業收入總額1907.77億元，其中客房收入占比42.49%，餐飲收入占比38.19%。

報告指出，按照登記註冊類型劃分，共有2115家為國有星級飯店，所占比率為21.16%；外商投資的星級飯店共有204家，占比2.04%。

據悉，2019年全國星級飯店從業人數為106.16萬人，其中約21萬人擁有大專以上學歷。