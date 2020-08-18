聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸星級飯店 5星845家
大陸國家文化和旅遊部表示，截至2019年底，大陸全國星級飯店管理系統中共有星級飯店10003家，其中一星級62家，二星級1658家，三星級4888家，四星級2550家，五星級845家。
新華社報導，文化和旅遊部市場管理司近日發布的《2019年度全國星級飯店統計報告》，2019年，共有8920家星級飯店的經營數據通過了省級文化和旅遊行政部門的審核，其中廣東省有586家，數量位居全國首位；浙江省和山東省分別位列第二位、第三位。
統計顯示，去年全年，全國星級飯店營業收入總額1907.77億元，其中客房收入占比42.49%，餐飲收入占比38.19%。
報告指出，按照登記註冊類型劃分，共有2115家為國有星級飯店，所占比率為21.16%；外商投資的星級飯店共有204家，占比2.04%。
據悉，2019年全國星級飯店從業人數為106.16萬人，其中約21萬人擁有大專以上學歷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言