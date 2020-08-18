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貴州政金企融資對接 簽約逾3700億元
2020年貴州省夏季政金企融資對接活動周總結大會暨集中簽約儀式日前在貴陽舉行，本次活動周共簽約項目730個，總金額3733.70億元（人民幣，下同）。
中新社報導，簽約現場選取了30個具有示範性、引領性的項目集中簽約，總金額386.92億元。項目涉及商貿流通、文化旅遊、基礎設施等領域。
貴州省夏季政金企融資對接活動周先後舉行了5個省級專場活動，組織近60家金融機構、500余家企業參加融資對接，用金融活水為民營企業和中小微企業解難紓困。
中國物流貴州有限公司副總經理丁勇說，在新冠肺炎疫情和經濟結構調整的雙重壓力下，企業面臨的風險增大，需要金融機構大力支持。中國農業銀行貴州省分行行長李運說，未來將以加快推動上述簽約項目落地為抓手，圍繞金融助力「六穩」「六保」，進一步加大金融服務實體經濟力度。
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