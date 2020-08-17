調查：陸有望為今年全球唯一保持增長經濟體

一項最新調查顯示，全球近90%的企業把大陸作為首選前三名的採購目的地，可見大陸在全球供應鏈中發揮著非常重要的作用，大陸可能將是今年唯一經濟保持增長的經濟體。

據央視新聞引述英國廣播公司17日報導，新冠肺炎疫情對全球貿易造成了巨大的影響，同時也敲響了警鐘，全球疫情為企業帶來了一個寶貴的教訓，始終依靠單一國家對企業來說是非常不利的。然而，全球供應鏈管理公司QIMA一項最新調查顯示，雖然中美關係持續緊張、疫情仍在蔓延，全球企業包括美國企業，對於大陸市場的依賴程度有增無減，其中87%的受訪企業表示，儘管它們會使供應商管道多元化，但是大陸仍然是首選的前三名採購目的地。

報導指出，調查結果顯示，大陸在全球供應鏈中發揮著極其重要的作用，對全球貿易產生了深遠的影響。

英國中國商會首席執行官史蒂文．林奇表示，大陸對疫情的應對與其他國家是不同的，大陸做的一件事就是讓大家放心，給企業重新開業的信心。林奇說，對於在大陸擁有供應鏈和製造業務的公司，大陸政府很快就向它們提供稅收優惠和政策支持，以確保它們的投資安全。

報導更指出，大陸已逐漸從世界供應商的角色，在向全球最重要的客戶轉型過渡，大陸有望成為今年唯一保持增長的經濟體，在過去的幾十年中，大陸已經定義了全球貿易，並且這不會在短期內改變。