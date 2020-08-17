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17年來最優！蘋概股藍思科技上半年賺80億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
藍思科技的創辦人、董事長周群飛，50歲，被封為「手機玻璃女王」。搜狐網
藍思科技的創辦人、董事長周群飛，50歲，被封為「手機玻璃女王」。搜狐網

大陸手機防護玻璃大廠藍思科技17日公布財報，上半年轉虧為盈，獲利人民幣19.12億元（約新台幣80.3億元），去年同期虧損人民幣1.56億元（約新台幣6.5億元）。

第一財經報導，財報顯示，上半年營收為人民幣155.68億元，年增37%，基本每股盈利人民幣0.43元。半年盈利近人民幣20億元，在藍思科技17年發展史中最為亮麗的。

由於各類產品產銷兩旺，經營業績較上年同期大幅成長。公司表示，根據公司所處行業特點，下半年為消費電子產品及零部件行業的傳統旺季，預計訂單需求將增加。

若參考過去三年，公司上半年營收占比均低於四成測算，藍思科技全年營收有望逼近人民幣400億元。

藍思科技曾被市場稱「吃蘋果長大」，背靠蘋果高速發展。2015年3月，藍思科技登陸A股市場以來，公司總資產從人民幣200億元增長至今日近人民幣500億元，翻一倍多。上市以來，公司累計盈利人民幣87.82億元。

藍思科技的創辦人、董事長周群飛，50歲，被封為「手機玻璃女王」。今年5月，以人民幣427.4億元身家，登頂新財富500富人榜，也是全球最富有的白手起家女富豪之一。

她被大陸網民稱為最強打工妹，從湖南貧鄉出身、16歲就輟學開始工作，曾創業失敗過11家公司，最終成為全球最大觸控螢幕製造商，包括蘋果、三星、華為與特斯拉都是她的客戶。

公開資料顯示，藍思科技成立於2003年，2015年3月18日，公司在深交所創業板掛牌。作為藍思科技實控人，周群飛個人持有公司72.5%股權。

藍思科技17日股價漲4.55%，收人民幣31.47元。

人民幣 財報

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