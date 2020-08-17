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京東Q2收入創新高 獲利年增66%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
京東第2季財報，收入人民幣2,011億元，年增33.8%，增速創下近十個季度以來新高。騰訊網
京東第2季財報，收入人民幣2,011億元，年增33.8%，增速創下近十個季度以來新高。騰訊網

京東17日發布第2季財報，營收人民幣2,011億元，年增33.8%，增速創下近十個季度以來新高，並首次實現單季營收超過人民幣2,000億元。第2季獲利人民幣59億元，年增66.1%。

新浪科技報導，截至6月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數達4.174億，增長29.9%。6月，京東移動端日均活躍用戶數較去年同期增40%。

財報顯示，6月下旬，京東集團宣布與京東數科達成協議，京東集團將行使雙方在2017年框架協議中達成的關於京東數科利潤分成權的股權轉換權利，並以現金方式向京東數科追加投資人民幣17.8億元，以滿法律對注冊資本的最低要求，從而持有京東數科36.8%的股權。

京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東指出，自新冠疫情爆發以來，京東堅定地發揮在供應鏈和技術上的獨特優勢，為消費者提供穩定的日常必需品供應以及不間斷的物流服務。京東集團第2季業績穩健且收入加速增長。

人民幣 疫情

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