龍騰光電登陸科創板 一開盤暴漲逾600%

伴隨著上交所一聲洪亮的鐘聲敲響，昆山龍騰光電股份有限公司（簡稱「龍騰光電」），17日成功登陸科創板，發行價為每股人民幣1.22元，一開盤漲幅超過600%。

中國經濟網報導，龍騰光電董事長、總經理陶園表示，為了應對新的市場形勢，公司將借助資本市場力量，以本次發行上市為新的發展契機，結合募集資金投資項目建設，整合公司現有研發、技術、管理、通路、供應鏈等資源優勢，通過創新附加值及優化產品組合，提升公司的獲利能力。

而對於未來顯示行業的發展，龍騰光電董事、副總經理、董秘蔡志承表示，在筆記型電腦、智慧手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業顯示歷次應用浪潮推動下，全球平板顯示行業發展穩定，市場空間巨大。

蔡志承指出，隨著4K/8K技術的成熟、AMOLED產能釋放以及5G、物聯網的推進對平板顯示產業的拉動，預計全球平板顯示產業產值將保持穩定回升態勢。

蘇州日報微信公眾號報導，龍騰光電成為蘇州第12家科創板上市企業，也是江蘇首家科創板上市的國資控股企業。

證券時報報導，龍騰光電是大陸最早從事液晶顯示面板產品研發、生產和銷售的高新技術企業之一，成立15年來持續深耕中小尺寸顯示領域，除筆電面板出貨量位列全球第6、智慧手機面板出貨量位列全球第9外，還重視車載、醫療、工控等專業顯示產品應用市場。

數據顯示，2019年，龍騰光電的車載顯示面板出貨量位列全球第8，醫療監護面板出貨量占全大陸市場的30%。

每日經濟新聞報導，這次衝刺科創板並非龍騰光電第一次闖關資本市場，早在2008年，龍騰光電就擬透過借殼方式上市，牽手*ST太光，但由於龍騰光電2008年及2009年上半年經營業績出現大規模虧損，加上評估報告和收購決議已過有效期，最終重組終止。

龍騰光電的業績一直存在較大的波動，招股說明書指出，公司手機面板價格經歷了快速上漲及下跌的過程，從而導致營收和凈利潤較大波動。

此外，公司根據市場需求變化對產品結構做出調整，不同產品的價格和盈利能力也導致了業績波動。

龍騰光電坦言，公司自2006年6月建成投產TFT-LCD生產線以來，由於產線投資規模大，每年折舊費用相對較大，且公司一直圍繞TFT-LCD持續進行研發投入，各期研發費用較高，公司實現盈利時間相對較短。