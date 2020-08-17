快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日媒：美方中程導彈將部署亞洲 瞄準大陸

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中美軍事對抗有升級跡象。圖／德國之聲中文網
中美軍事對抗有升級跡象。圖／德國之聲中文網

美軍事對抗有升級跡象，美國官員披露，美國正與亞洲盟友討論，在亞洲部署美軍研發中的中程導彈，以「反制中國即時威脅」（immediate threat）。中程導彈屬進攻性武器，美軍中程導彈如部署在亞洲國家，勢必比美軍薩德反導系統2017年進入南韓引起更大爭議。

美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）周末向「日經亞洲評論」表示，美國去年8月以來展開中程導彈研發項目，目前正與亞洲盟友討論大陸對美國及他們的「核威脅」，而中程導彈技術正是「聯盟未來防衛所需的能力」。

比林斯利透露，美國正在研發的中程導彈為常規（非核武）、陸基巡航導彈。報導稱，導彈射程約為1,000公里，不足以從關島達到大陸，因此需要部署在亞洲才有效果。

美國川普政府去年8月退出與俄國的《中程導彈條約》。該條約自1988年起生效，禁止兩國研發和部署射程介乎500至5,500公里陸基彈道導彈與巡航導彈。

美國退出《中程導彈條約》前，一直與俄羅斯互相指摘違反條約，而川普政府則公開主張，大陸應該加入美俄國際核軍控體系，一同接受戰略武器限制。因此有意見認為，美國退出條約實質上是希望遏制大陸。

比林斯利又指，美軍多個軍種目前都在研發高超音速武器。高超音速武器速度達音速五倍以上，世上現有反導系統皆無法攔截。比林斯利稱，高超音速武器能反制中國的反介入／區域拒止（anti-access／area denial）戰略，讓美軍在戰時可以進入大陸周邊海域。

報導指出，美國核彈頭數量多近6,000枚，大陸只有約300枚；大陸60年代研發出核武後，承諾不首先使用核武、不對無核國家和地區使用核武。

大陸若干年前已掌握美國目前沒有的陸基中程導彈，能覆蓋美國亞太軍事基地。大陸與俄國高超音速武器亦已服役，美國現時尚在研發。

導彈 美軍 核武

延伸閱讀

美國不會出兵挺台灣？談「美中等距」思想的謬誤

美民調：61%指政府應對疫情失敗 川普仍落後拜登

曾任職大陸黨政軍港澳居民 來台也需跨部會聯審

維持台海和平 學者：不能全靠美國

相關新聞

日媒：美方中程導彈將部署亞洲 瞄準大陸

中美軍事對抗有升級跡象，美國官員披露，美國正與亞洲盟友討論，在亞洲部署美軍研發中的中程導彈，以「反制中國即時威脅」（im...

立訊精密工人宿舍問題 蘋果恐暫緩在越南組裝iPhone

蘋果正考慮在越南組裝iPhone的可能性，並派遣代表訪問製造夥伴立訊精密在越南的工廠設施環境，不過傳出該工廠的部分設施未...

駁董明珠 雷軍：小米工廠代表智慧製造最高水準

格力電器董事長董明珠先前曾吐槽，小米的產品基本是貼牌生產，該公司董事長雷軍在16日晚間舉行的直播帶貨中，再度談到了小米「...

龍騰光電登陸科創板 一開盤暴漲逾600%

伴隨著上交所一聲洪亮的鐘聲敲響，昆山龍騰光電股份有限公司（簡稱「龍騰光電」），17日成功登陸科創板，發行價為每股人民幣1...

人口帶來勞動力 學者：經濟、房產向好

恒大研究院任澤平團隊日前發布中國人口遷移報告，指出北京近4年來因為驅趕低端人口，人口年均淨流出逾10萬，而深圳、廣州、杭州、長沙4市人口年均淨流入近30萬。任澤平認為，人口流入能增加年輕勞動力供給，對經濟社會發展潛力更大。

人行巨量MLF操作支持資金面 分析：「穩貨幣」階段開啟

大陸央行（中國人民銀行）17日進行了人民幣7,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率連四月持平，分析師認為，M...

新冠肺炎疫苗獲專利 康希諾港股價急漲

在香港上市的中國大陸醫藥股康希諾生物所研發的新冠肺炎疫苗獲得專利權後，其股價今早急漲，截至9時50分，每股報港幣226....

陸包裝飲用水農夫山泉 9月4日港交所上市

大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉，17日啟動上市預路演，24日開始招股，並將於9月4日正式在港交所主板掛牌上市，預計募資規模為...

陸金融科技沙盒 擴大試點

大陸金融科技創新的「監管沙盒」（Regulatory Sandbox）政策試點迅速擴大至北京、上海、廣州、深圳等九個城市...

小米下個十年 拚手機×AIoT

小米公司創立至今滿十周年，董事長雷軍昨（16）日發公開信指出，小米新增四位合夥人至九人，下一個十年，公司核心戰略將升級為...

台商揪團 強攻陸母嬰產業

上海台商知名月子餐品牌廣禾堂董事長鍾宇富表示，母嬰產業是台商的強項，將有多位台商合資成立月子顧問公司，把相關行業的台商整...

人行挺微企 加速放行新應用

新冠疫情催化下，中國人民銀行加速核准金融科技創新應用領域，以幫助小微企業活下去，例如手機POS及微捷貸等助小微企業支付及...

熱門新聞

林鄭月娥退回名譽院士 劍橋大學回應

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

中國稀土出口大砍近7成 疑報復美國新招

不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

人都去哪了？ 北京上海嚴控 陸人口湧「深廣杭」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。